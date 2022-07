Gemeindepokal Wenden: Der kleine Bruder hat den Vortritt

Viel Glanz am Siepen: Carmen Niederschlag (Volksbank) und Gemeindesportverbands-Vorsitzender Peter Niklas (rechts) übergeben Preise und Pokale an den Ottfinger Geschäftsführer Pierre Schürholz.

Ottfingen. Der Sportverein Ottfingen richtet in diesem Jahr die beiden Gemeindepokalturniere der Gemeinde Wenden auf der Sportanlage „Am Siepen“ aus.

Los geht es am Freitag, 22. Juli mit dem Anpfiff zum Reserve-Volksbank-Cup. Der „große“ Volksbank-Cup wird eine Woche später, von Donnerstag, 28. bis Sonntag, 31. Juli ausgespielt.

Beim „kleinen“ Gemeindepokal geht der VSV Wenden II als Titelverteidiger in der Gruppe B ins Rennen; wo zudem GW Elben II, SV Rothemühle II und RW Hünsborn II zugelost wurden. Die Gruppe A besteht somit aus den Teams vom FC Altenhof II, dem FSV Gerlingen II sowie dem Gastgeber SV Ottfingen II. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag um 17 Uhr der SVO II und der FC Altenhof II. Das Endspiel ist für Samstag um 18.15 Uhr terminiert.

Hoch her gehen wird geht es dann eine Woche später. Das bestbesetzte Gemeindeturnier mit zwei Landesligisten und vier Bezirksligisten wird dann am Donnerstag um 18 Uhr angepfiffen. In der Gruppe A treffen RW Hünsborn, SV Rothemühle und der FC Möllmicke aufeinander, während in der Gruppe B der SV Hillmicke auf die beiden Bezirksligisten FC Altenhof (Titelverteidiger) und VSV Wenden trifft. Komplettiert wird das Turnier mit der Gruppe C, wo der FSV Gerlingen, GW Elben und der heimische SVO gegenüberstehen.

Offensivcup von Ecki Stahl

Traditionell wird auch der Offensiv-Cup von Sponsor Ecki Stahl ausgespielt. Die Endrunde wird am Sonntag um 14 Uhr eingeläutet, das Finale steigt um 17 Uhr am Ottfinger Siepen.

Bereits im Vorfeld trafen sich die Volksbank als Sponsor, der Gemeindesportverband als Schirmherr sowie der SV Ottfingen als Ausrichter zu einem Pressetermin. So konnten bereits im Vorfeld die auszuspielenden Preise und Pokale von Carmen Niederschlag (Volksbank) und GSV-Vorsitzenden Peter Niklas an den Ottfinger Geschäftsführer Pierre Schürholz übergeben werden.

Zudem wurde das 108-seitige Sonderheft zum Gemeindepokalturnier vorgestellt, welches pünktlich zum Turnier verteilt und ausgelegt wird. Der SVO freut sich über zahlreiche Zuschauer zu den Turnieren. Für kühle Getränke und Pommes ist bestens gesorgt. Zudem ist man stolz, die umgebauten und neuen Räumlichkeiten auf der Sportanlage den Zuschauern präsentieren zu können, auch wenn noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind. Eine Dankeschön gilt auch dem Sponsor Volksbank für die großzügige Unterstützung.

