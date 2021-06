Gemeindepokal Wenden: Das Kultturnier findet statt

Altenhof. Der Gemeindepokal Wenden ist für die Fußballfans ein absolutes Leckerbissen. Dieses Jahr rollt der Ball. Auch, wenn der Modus noch offen ist.

In Lennestadt und Finnentrop haben sich die Stadt- und Gemeindesportverbände gegen die Austragung des Stadtpokalturniers entschieden, in Kirchhundem stehen die Chancen auch eher auf Richtung Absage. Anders sieht es in Wenden aus. Hier dürfen sich die Fans auf das Kultturnier um den Gemeindepokal freuen. Fest steht: Zwischen dem 19. und 22. August wird der neue Gemeindepokalsieger am Altenhofer Winterhagen gesucht. Unter welchen Bedingungen das Turnier stattfindet, ist noch offen.

Abseits der Trainingsauftakte in der Gemeinde Wenden war die Ausrichtung des Pokalturniers das Gesprächsthema auf den Plätzen. Nach einem Jahr Abstinenz - das bislang letzte Turnier fand 2019 in Gerlingen statt - suchen die Vereine wieder ihren Gemeindemeister.

Vereine wollen spielen

„Es gab eine Absprache unter den Vereinen und eine breite Zustimmung, das Turnier auszutragen. Deshalb war keine Überzeugungsarbeit notwendig“, erklärt Lambert Stoll, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes Wenden. „Die Vereine haben alle Lust auf das Turnier“, ergänzt Frank Stahl, Vorsitzender des Ausrichters FC Altenhof, der die Ausrichtung eigentlich schon abgehakt hatte. „Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das Turnier nicht stattfinden kann“, verrät Stahl. Für den eigentlichen Termin Ende Juli wäre die Vorlaufzeit nach den Lockerungen Anfang Juni zu kurz gewesen.

„Aber dann hat sich ja ein neues Zeitfenster aufgetan“, sagt der Vorsitzende des FC Altenhof. Durch den späten Saisonstart, der nun bekanntlich erst am 29. August sein wird, haben die Vereine plötzlich mehr Spielraum. „Da haben wir dann gesagt, dass wir das hinbekommen werden. Wir spielen jetzt eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart. Das ist ein attraktiver Termin. Zwar kollidieren wir an dem Wochenende mit dem Kreispokal, aber da wird sich eine Lösung finden lassen“, ist Stahl sicher.

Modus vorerst offen

Gespielt wird wieder in drei Dreiergruppen, die bereits ausgelost wurden. So treffen in der Gruppe A Bezirksligist SV Rothemühle, Westfalenligist FSV Gerlingen und Landesligist VSV Wenden aufeinander. Gruppe B bilden Bezirksligist SV Ottfingen, B-Kreisligist Blau-Weiß Hillmicke und Landesligist Rot-Weiß Hünsborn. Die Gruppe C besteht aus dem A-Kreisligisten FC Möllmicke, Gastgeber FC Altenhof und A-Ligist Grün-Weiß Elben.

Anders als sonst üblich werden die verantwortlichen mit der Erstellung des Spielplans noch warten. „Das ergibt noch keinen Sinn, wenn wir das jetzt machen und dann kurzfristig wieder umplanen müssen, wenn die Coronaschutzverordnung sich ändert. Etwa zwei Wochen vor dem Termin werden wir den Spielmodus gemeinsam mit dem Gemeindesportverband festlegen und die Vereine informieren“, verspricht Stahl.

FCA ist vorbereitet

Lambert Stoll sieht die Altenhofer gerüstet. „Auch unter Coronabedingungen liegt das Turnier beim FC Altenhof in guten Händen und ich bin sicher, dass der Veranstalter alles daran setzen wird, optimale Bedingungen zu schaffen. Selbstverständlich werden alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt und etwaige Auflagen eingehalten“, verspricht der Vorsitzende des Gemeindesportverbandes.

„Denkbare Anforderungen an ein Hygienekonzept werden wir in Absprache mit der Gemeinde Wenden ebenso erfüllen, wie die allgemeinen organisatorischen Voraussetzungen“, verspricht Altenhof-Chef Frank Stahl.

Als Hauptsponsor steht beim Turnier am Winterhagen unverändert die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen mit 1700 Euro an Siegprämien zur Verfügung, ebenso wie der Offensiv-Cup, der wieder vom Salon Ecki Stahl zur Verfügung gestellt wird.

