Gemeindepokal Kirchhundem ohne echten Favoriten

Als Titelverteidiger tritt die SG Saalhausen/Oberhundem an. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Das Eröffnungsspiel des Turniers bestreiten am Samstag die SG Albaum/Heinsberg und die SG Saalhausen/Oberhundem um 18.30 Uhr. Das Finale ist für Sonntag 20.40 Uhr, geplant.

Modus „Jeder gegen jeden“

Ausrichter VfL Heinsberg fiebert den beiden Tagen entgegen „Die Zuschauer können sich auf ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld freuen, wie die verschiedenen Sieger der letzten Gemeindepokalturniere auf dem Platz und in der Halle gezeigt haben“, so Philip Münker, 2. Kassierer des VfL Heinsberg. Münker hofft, dass auch der Gastgeber und Kreisliga-B-Aufsteiger ein Wörtchen beim Kampf um den Titel und die Masters-Teilnahme mitreden kann: „Bei uns wird zwar der eine oder andere angeschlagene Spieler nicht dabei sein. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass unser Team, verstärkt durch einige Nachwuchskräfte, eine gute Rolle spielen kann.“

Gleiches gilt für Nico Rettler, Trainer von Titelverteidiger SG Saalhausen/Oberhundem: „Wir wollen auch dieses Jahr möglichst weit kommen. Viel wichtiger ist aber, dass sich keiner verletzt und dass wir uns als Mannschaft vernünftig präsentieren. Dazu kam später das Masters-Turnier. Für alle Jungs war es ein tolles Erlebnis.“

Einen klaren Favoriten gibt es für Rettler nicht. „Insgesamt sehe ich das Turnier mittlerweile als sehr ausgeglichen an. Das war vor ein paar Jahren so noch nicht der Fall. Wenn ich jetzt einen Favoriten nennen sollte, dann den SV Rahrbachtal, weil die Mannschaft, wenn alle Spieler fit sind, ein riesiges Potenzial hat.“

In der Frage des Favoriten schließt sich Franz Vetter, am Saisonende nach acht Jahren scheidender Trainer des amtierenden Feld-Gemeindepokalsiegers SV Rahrbachtal, Nico Rettler an. „Einen Favoriten zu benennen ist schwer, da sich die Teilnehmer auf einem Level bewegen. Das Turnier kann eigentlich jeder gewinnen. Ich denke, dass die Mannschaft, die sich am meisten für den Zeitpunkt des Turniers am Samstag- und Sonntagabend begeistern kann, gute Chancen haben wird. Was mich und die letzte Teilnahme am Gemeindepokal betrifft, halte ich es wie immer: „Ich will gewinnen.“

Erinnerung an die 0,7 Sekunden

Hartmut Baßenhoff, Vorsitzender des ranghöchsten Vereins der Gemeinde und früheren Seriensiegers FC Kirchhundem, hofft, dass seine Mannschaft nach drei Jahren wieder den Titel holen kann: „Wir können in Bestbesetzung antreten. Alle sind hochmotiviert und haben Lust auf Hallenfußball.“

In den letzten beiden Jahren habe der FCK seine Leistung einfach nicht abrufen können. Baßenhoff: „Das gute Abschneiden in der Kreisliga A mit Rang sechs sollten wir jetzt auch in der Halle umsetzen. Ziel ist, zumindest in das Halbfinale zu kommen und hier zu bestehen.“

Natürlich würde es ihn freuen, wenn der FC Kirchhundem einen der acht begehrten Startplätze beim Masters-Turnier in Meggen erreichen könnte. Hartmut Baßenhoff ernnert sich an ein besonderes Erlebnis: „Beim Masters 2013 haben im Finale gegen den FC Lennestadt 0,7 Sekunden vor Spielende mit 3:2 geführt und sind als Zweiter aus der Halle gegangen.“

Auch Marco Jung, Geschäftsführer und Spieler des SV Brachthausen/Wirme, Finalist von 2018 und Pokalsieger von 2017, freut sich auf das Turnier. „Als Favoriten sehe ich aktuell keine Mannschaft. Ich denke aber, dass der FC Kirchhundem sich nach zwei Jahren ohne Titel gerne wieder die Krone aufsetzten möchte. Ich halte das Teilnehmerfeld für sehr ausgeglichen. Jeder hat eine gute Chance. Für uns selbst wünsche ich mir in erster Linie ein verletzungsfreies Turnier. Wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Dies sollte unser Ziel sein, nachdem wir in den letzten drei Jahren im Endspiel standen und 2017 gewinnen konnten. Wir werden auch mit der bestmöglichen Mannschaft antreten.“



Vorrunde

Samstag, 28. Dezember

18.30 Albaum/Heinsberg - Saalh./Oberhundem

18.50 Brachthausen - Kirchhundem

19.10 Rahrbachtal - Albaum/Heins.

19.30 Saalh./Oberhundem - Brachthausen

19.50 Kirchhundem – Rahrbachtal

20.10 Albaum/Heinsberg - Brachthausen

20.30 Saalh./Oberhundem - Kirchhundem





Sonntag, 29. Dezember

18.00 Rahrbachtal - Brachthausen

18.20 Albaum/H. - Kirchhundem

18.40 Saalh./Oberh. - Rahrbachtal

Halbfinale

19.40 Vorrunden-Zweiter - Vorrunden-Dritter

20.00 Vorrunden-Erster - Vorrunden-Vierter

20.20 Neunmeter um Platz 3

20.40 Finale

Vor dem Turnier der 1. Mannschaften findet ab 17 Uhr bereits ein Turnier der 2. Mannschaften statt.