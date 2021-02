Fußballern droht ein chaotisches Saisonende

Kreis Olpe. 50 Prozent oder Annullierung: Der FLVW kündigt an, dass es keine einheitliche Regelung geben wird, sondern von Liga zu Liga unterschiedlich.

Die unterschiedlichen Ligengrößen im Fußball könnten am Saisonende zu einem großen Chaos führen: Denn es droht eine uneinheitliche Regelung, was die Wertung angeht. Das hat Manfred Schnieders, Vize-Präsident Amateurfußball im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, nun in einem Interview gegenüber den Ruhrnachrichten verraten.

Die Möglichkeiten

Laut der im vergangenen Jahr angepassten Satzung gibt es nur zwei Möglichkeiten, um die Saison zu beenden. Werden 50 Prozent der Spiele erreicht, dann wird nach der Quotientenregel gewertet. Es gibt Auf- und Absteiger, die Saison hat ein reguläres Ende. Im Sommer geht es dann wie gewohnt in den neuen Konstellationen weiter,

Werden die 50 Prozent nicht erreicht, wird die Saison annulliert. Eine Wertung findet nicht statt. Es gibt weder Auf- noch Absteiger. Ausgenommen sind Mannschaften, die sich freiwillig aus der jeweiligen Liga zurückziehen möchten.

Das Problem

Problematisch sind die unterschiedlichen Ligengrößen. Ein Beispiel: Die Westfalenliga 2 muss noch 67 Spiele absolvieren, um auf die magische Zahl von 50 Prozent zu kommen. Startet die Saison im Verlauf des Aprils - was derzeit auch alles andere als sicher ist - ist dieser Wert bis Ende Juni noch zu erreichen. Die Liga würde also beendet, Mannschaften steigen in die Landesliga ab und in die Oberliga auf. Die Oberliga hingegen muss noch 86 Spiele an- und abpfeifen, um die Marke zu erreichen. Das ist äußerst unwahrscheinlich.

Die Liga, die bereits 21 Mannschaften stark ist, müsste die Saison annullieren. Es gibt keine Aufsteiger in die Regionalliga, aber auch keine Absteiger in die Westfalenliga. Absteiger aus der Regionalliga (derzeit stehen mit den Sportfreunden Lotte und RW Ahlen zwei westfälische Mannschaften auf den Abstiegsrängen, mit Wiedenbrück und Lippstadt zwei Mannschaften knapp über dem Strich) kämen aber auf jeden Fall runter, die Aufsteiger in die Oberliga hätten dort auch ein Startrecht. Eine Gruppenstärke von 25 bis 28 Mannschaften droht.

Eine Aufteilung der Liga in zwei Gruppen scheint unumgänglich, will man in der kommenden Saison nicht noch größere Probleme bekommen. „Man muss dann ganz genau überlegen, ob eine solche Regelung wirklich im Sinne des Erfinders war, als sie im vergangenen Jahr eingeführt wurde“, betont Hartmut Baßenhoff, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses.

Die Situation im Kreis

Kopfzerbrechen bereitet die Situation auch dem Kreisfußballausschuss im Kreis Olpe. Während die Situation in den Kreisligen D (hier fehlen nur 32, bzw. 24 Spiele bis zur Wertung) äußerst entspannt ist, und auch die Kreisliga A (63 Spiele) noch Luft hat, um die Saison zu beenden, sieht es in der Kreisliga B deutlich komplexer aus. In der Großliga (19 Mannschaften) fehlen noch 92 Spiele, um auf die 50 Prozent zu kommen.

„Ich habe das mal rückwärts durchgerechnet. Wenn wir im Mai anfangen könnten, hätten wir noch neun Wochenenden plus die Feiertage im Mai, dann könnten wir elf Spiele unter bekommen. Das würde für die Kreisligen A, C und D locker reichen. Ein Kraftakt würde es in der Kreisliga B, da ginge es nur mit zusätzlichen englischen Wochen und es stellt sich die Frage, ob das den Spielern dann noch zuzumuten ist, Stichwort Verletzungsgefahr“, erklärt Baßenhoff, der den Vereinen eine vierwöchige Vorbereitungszeit zustehen möchte.

„Schnieders sprach ja mal von einer zweiwöchigen Vorbereitungszeit, aber angesichts der langen Pause halte ich das für zu wenig“, sagt der Kirchhundemer.

Offen ist auch die Frage nach Auf- und Absteigern von der Bezirksliga. „Was ist zum Beispiel, wenn eine Bezirksliga in die Wertung kommt und eine andere annulliert. Haben wir dann überhaupt die Möglichkeit, einen Aufsteiger in diese Liga zu stellen. Das muss unbedingt noch geklärt werden“, weiß Baßenhoff, der noch optimistisch ist, was die Durchführung angeht.

„Ich wünsche mir, dass wir in allen Ligen auf die 50 Prozent kommen und so eine Wertung vornehmen können. Die Satzung ist ja im vergangenen Jahr extra für diesen Fall angepasst worden, da hoffe ich natürlich, dass uns das auch gelingt“, sagt der Funktionär abschließend.