Fußballer unterstützen Mario Löcker bei 1500-Kilometer-Tour

Albaum/Heinsberg. Im März 2020 wurde bei Mario Löcker aus Heinsberg ein Tumor am Hirnstamm festgestellt.

Nach zwei Operationen stand als Ergebnis eine linksseitige Bewegungsstörung „mit Tremor und Doppelbildern“, so Mario Löcker. Zudem liegt bei dem heute 53-Jährigen eine durch Gleichgewichtsstörungen verursachte Gehbehinderung vor. In einer dritten Operation wurde ihm ein so genannter „Hirnstimulator“ implantiert.

„Danach stellte sich eine leichte Verbesserung der Beweglichkeit ein“, blickt Löcker zurück. Aber dennoch – sein bisheriges Leben ist passé, aber „Aufgeben gilt nicht“ für den gelernten Werkzeugmacher: Mit Physio-, Ergo- und Hippotherapie erkämpfte er sich stückweise Mobilität zurück.

Und damit entsteht auch der Wunsch, anderen zu helfen: Am 21. April startet Mario Löcker ab Rhein-Weser-Turm eine Spendentour über 1500 Kilometer nach Berlin zum Reichstag, danach unter anderem zu den Niederlassungen der Firmen Bals, Hensel und Mennekes, die ihn unterstützen, und zurück. Zu den Unterstützern zählt auch die Spielgemeinschaft Albaum/Heinsberg.

Adressaten der Benefizfahrt sind das Elisabeth-Hospiz in Altenhundem und das focus-Wohnhaus für Menschen mit Behinderung in Welschen Ennest.

Normales Rad fahren ist für Mario nicht möglich, also schaffte er sich ein Liegerad an: „Innerhalb von zwei Jahren ist es mir gelungen, vom verhassten Rollstuhl auf das Liegerad zu kommen.“ Während seiner täglichen Fahrten entstand die Idee zur oben genannten Tour. „Ich habe mein Training und die Fahrstrecke an meinem Leistungsstand ausgerichtet“, weiß er, was auf ihn zukommt. Immerhin sind 22.000 Höhenmeter zu bewältigen.

Spendenboxen bei Heimspielen

Im August 2022 hat Mario Löcker mit den Planungen begonnen und – zunächst – ein gebrauchtes Liegerad mit zusätzlichem E-Antrieb gekauft, inzwischen aber ein den Anforderungen entsprechendes Rad erworben.

Mario Löckers Vater ist Heinsberger, seine Mutter kommt aus Albaum. Da liegt es nahe, dass die SG Albaum/Heinsberg Marios Aktion unterstützt: „Das ist selbstverständlich“, so die Vereinsvorstände. „Während der Heimspiele der beiden männlichen Seniorenteams in Heinsberg am 6. April, 16. April und 30. April sowie beim Heimspiel der Frauenmannschaft am 23. April in Albaum werden wir Spendenboxen aufstellen und würden uns freuen, wenn möglichst viele Fußballspielbesucher einen Beitrag leisten.“

Am Sonntag, 30. April, findet am Abend nach den Fußballspielen am Sportplatz in Heinsberg ein „Tanz in den Mai“ statt – auch dann stehen die Spendenboxen bereit.

Rebecca Köster, Wohnhausleitung des focus-Wohnhauses Am Cölschen Heck, ist sehr dankbar, „dass uns Mario Löcker mit auf die Reise nimmt und sich für die Bedarfe behinderter Menschen in der Gemeinde Kirchhundem stark macht“. Rebecca Köster wünscht ihm viel Unterstützung: „Mit den Spenden möchten wir Angebote im Bereich der sensomotorischen Förderung wie eine Therapieschaukel oder Elemente zum Snoezeln für die Bewohnenden anschaffen, um damit gezielt Angebote zur Entspannung oder Aktivierung im Alltag der Bewohnenden zu ermöglichen. Wir freuen uns riesig, wenn wir dies durch die Spendenaktion in Umsetzung bringen können.“

Auch Martin Schäfer, Geschäftsführer des Hospizvereins, freut sich über die Initiative von Mario Löcker: „Wir waren davon total überrascht. Ich habe ihn dann getroffen und habe gesehen, dass er ein Mensch ist, der mit unglaublicher Begeisterung versucht, anderen etwas Gutes zu tun. Das hat mich sehr beeindruckt. Von solchen Menschen und solchen Aktionen lebt das Hospiz. Vielen Dank dafür.“

Wer diese außergewöhnliche Aktion von Mario Löcker unterstützen möchte, kann Geld einzahlen auf das Spendenkonto des St.-Elisabeth-Hospizes bei der Volksbank Sauerland, IBAN DE77 4606 2817 0460 8750 03 einzahlen, der Hospizverein stellt auf Wunsch eine Spendenquittung aus.

Wer für das focus-Wohnhaus spenden will, kann Geld auf das Konto bei der Sparkasse A-L-K, IBAN DE91 4625 1630 0000 0486 29, einzahlen, auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt.

