Fußball: Trainer- und Spieler-Personalien aus unserer Region

Spielführer David Heide (Mitte) bleibt dem SV 04 Attendorn in der Saison 2021/22 erhalten, der 26-Jährige gehört seit 2014 zum Kader der ersten Mannschaft.

Südwestfalen. Die Corona-Winterpause haben viele Fußballvereine genutzt, um personell schon die Weichen für die Saison 2021/22 zu stellen. Eine Übersicht:

Beim Landesliga-Aufsteiger SV 04 Attendorn bleiben Kapitän David Heide, Abwehrspieler Dustin Langenberg und Picazio Munto Lelo an Bord. Die Verlängerung mit dem Trio für die Saison 2021/22 meldet der SV 04 auf seine Facebookseite. Der 26-jährige Heide ist ein Attendorner Urgestein und steht seit 2014 im Kader der 1. Mannschaft. Sein erster Verein im Seniorenbereich war aber der SV Hohenlimburg. Innenverteidiger Langenberg (27) spielt in der neuen Saison weiter mit seinem jüngeren Bruder Neal Kasel zusammen. Munto Lelo (24) will nach überstandener Knieverletzung beim Traditionsverein wieder angreifen.

Beim SV Oberschledorn/Grafschaft haben Trainer Sebastian Meyer und Co-Trainer Lukas Gerbracht ihre Zusage für eine weitere Saison in der Bezirksliga 4 gegeben. Ihre Mannschaft steht mit 15 Punkten aus sieben Ligapartien derzeit auf Tabellenplatz vier und hat Tuchfühlung zur Ligaspitze. Zudem ist der SV Oberschledorn/Grafschaft als einziges Team der Bezirksliga 4 in dieser Saison noch unbesiegt.

TuS Sundern verlängert mit Granata

Beim Landesliga-Tabellenführer SC Obersprockhövel hat Trainer Robert Wasilewski dem Verein sein Ja-Wort für die kommenden beiden Spielzeiten gegeben. Wasilewski hatte die Mannschaft nach der Trennung von Trainer Patrick Knieps übernommen und war mit dem SCO im Sommer 2019 im Relegationsspiel zur Westfalenliga gegen Fichte Bielefeld im Elfmeterschießen gescheitert. In dieser Saison soll der Aufstieg klappen, wenn sie denn gewertet wird.

Bezirksligist TuS Sundern geht mit Trainer Fabio Granata in die zweite Saison. Der Tabellenzweite der Bezirksliga 4 hat den Vertrag mit dem 34-Jährigen für die Spielzeit 2021/22 verlängert. Granata war im Januar 2020 nach Sundern gekommen. In der unterbrochenen Saison liegt das Team aus dem Hochsauerland auf dem zweiten Tabellenplatz, mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Schmallenberg/Fredeburg. Unterdessen ist der erfahrene Mittelfeldspieler Chedli Melki zum Kreisliga-Tabellenführer SSV Meschede gewechselt.

Kontinuität beim Bezirksligisten Kiersper SC: Der Tabellenzweite der Staffel 5 hat den Vertrag mit seinem jungen Trainer Marco Carbotta gleich um zwei Jahre bis zum Sommer 2023 verlängert. Carbotta war 2018 vom Co- zum Cheftrainer befördert worden. In der Saison 2019/20 spielte die Mannschaft aus dem Märkischen Kreis lange um den Aufstieg mit. Mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Germania Salchendorf liegt der KSC in der unterbrochenen Spielzeit 2020/21 wieder aussichtsreich im Rennen.

Wieczorek bleibt beim SuS Niederschelden

Cheftrainer Andreas Wieczorek und sein spielender Co-Trainer Steven Schäfer bleiben dem Bezirksligisten SuS Niederschelden erhalten. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. „Wir sind mit der Arbeit des Trainerteams voll zufrieden. Andreas und auch Co-Trainer Steven Schäfer kennen den Verein sehr, sehr gut und leisten tolle Arbeit“, freut sich der Sportliche Leiter Dennis Noll über die Zusagen. Der ehemalige Hünsborner Wieczorek hatte den SuS vor drei Jahren übernommen. Nach acht Spieltagen steht Niederschelden auf dem sechsten Tabellenplatz der Staffel 5.

Trainer Michael Kügler hat seinen Vertrag beim A-Kreisligisten SV Dahl-Friedrichsthal verlängert. Das gilt auch für die beiden spielenden Co-Trainer Chris Hardenack und Peter Rademacher. Kügler steht mit seinem Team auf dem zweiten Tabellenplatz, nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter SV Heggen.