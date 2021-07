Fußball-Testspiele: VSV Wenden spielt in Finnentrop/Bamenohl

Finnentrop/Bamenohl. Kurzfristig wurde am Mittwochmorgen ein interessantes Fußball-Testspiel abgeschlossen.

Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl empfängt am Donnerstag, den 15. Juli, um 19.30 Uhr Landesligist VSV Wenden. Eigentlich hätte der VSV Wenden am Donnerstag gegen Bergneustadt spielen sollen. Das Spiel wurde von den Bergneustädtern abgesagt, weil sie keine Mannschaft zusammen bekommen hätten. „Das Spiel gegen Finnentrop/Bamenohl hat dann zufällig gepasst“, freute sich Wendens Trainer Jörg Rokitte.

Jetzt kommt Aachen

Abgesagt wurde auf Wunsch der Gäste das für Mittwoch geplante Spiel zwischen Westfalenligist FSV Gerlingen und Bezirksligist Fortuna Freudenberg. Das nächste Testspiel des FSV Gerlingen findet nun am Samstag, den 17. Juli, um 14 Uhr am Bieberg gegen Regionalligist Alemannia Aachen statt. Für die Partie gegen den Traditionsklub gibt es bis Freitag in der Gaststätte Weber noch wenige Karten im Vorverkauf. So lange Vorrat reicht.

Guter Fußball ist auch im Kreuzbergstadion Olpe zu erwarten, dort gastiert Oberligist Sportfreunde Siegen beim Landesligisten SpVg Olpe. Anstoß ist um 19 Uhr. Die Bezirksligisten SV Rothemühle und VfR Rüblinghausen testen ebenfalls zu Hause: Die Rothemühler empfangen den SC LWL II, der VfR Rüblinghausen den Nachbarn SV Dahl/Friedrichsthal.

