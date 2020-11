Fußball im Dezember und Januar?

Seit über einer Woche ruht nun der Fußball im Kreis Olpe. Die bange Frage ist: Wie lange noch?

Das gilt vor allem für die mit 19 Mannschaften prall gefüllten Kreisliga B. 38 Spieltage sind dort zu absolvieren. Durchgeführt wurden bisher elf. Aber fast jede Mannschaft hat Corona-bedingt schon einen Ausfall zu beklagen und ein Nachholspiel zu bestreiten.

Aber auch die überkreislichen Ligen sind bekanntermaßen betroffen. An erster Stelle natürlich die mit 21 Mannschaften proppenvolle Oberliga, wo schon unzählige Spiele vom Corona-Virus auf Eis gelegt wurden. Da könnte den Terminplanern eine optimistische Wetterprognose zur Hilfe kommen. Die besagt, dass es einen milden Winter geben soll. Und das wollen die Saisonplaner – wenn es geht – nutzen. Möglicherweise soll nach der Weihnachtspause schon im Januar wieder gespielt werden.

„Ja, wir beschäftigen uns grundsätzlich damit“, bestätigte der FLVW-Kreisvorsitzende, Joachim Schlüter, gestern unsere Anfrage, ob es vielleicht eine nur ganz kurze Winterpause geben wird. „Im Verbandsfußball-Ausschuss gibt es solche Überlegungen. Ich gehe davon aus, dass es in der übernächsten Woche darüber mehr zu erfahren gibt“, sagte Schlüter.

Die Grundvoraussetzung sei aber ganz klar die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Schlüter stellt klar: „Die Infektionszahlen müssen unbedingt gesenkt werden. Da können die Vereine und Verbände noch so schöne Hygienekonzepte entwerfen. Wenn die Corona-Fallzahlen so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, wird kein Ball rollen.“

Und wie sieht es mit dem Spielbetrieb im Dezember aus? Stand jetzt gilt Folgendes: Bis zum 30. November ist der Spiel- und Trainingsbetrieb verboten.

Joachim Schlüter verbreitet Hoffnung und Skepsis zugleich, ob im letzten Monat des Jahres doch noch einmal der Ball rollt. „Auch hier ist eine Senkung der Corona-Zahlen die Bedingung. Entscheiden werden dann letztlich die zuständigen Fußball-Ausschüsse“, betont Joachim Schlüter.

Bei den Kreisligen ist der Kreisvorsitzende eher zurückhaltend. Joachim Schlüter rechnet vor: „Sollte es Ende November Grünes Licht von der Politik geben, dann haben die Vereine zwei Wochen Vorlaufzeit, bevor es wieder los geht. Dann hätten wir schon Mitte Dezember und stünden eh vor der Winterpause. Da für nur einen Spieltag wieder anzufangen, macht für für mich wenig Sinn. Aber über die möglichen Ansetzungen entscheiden in dem Falle der Kreisligen die entsprechenden Staffelleiter.“

Aber der FLVW-Kreisvorsitzende hat andererseits aber auch Hoffnung, dass es mit dem Dezember vielleicht doch klappen könnte. Joachim Schlüter: „Am 16. November findet eine weitere Beratung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin sein. Sollten bis dahin die Corona-Fallzahlen sinken, kann der Trainingsbetrieb vielleicht schon im November und der Spielbetrieb dann bereits Anfang Dezember wieder aufgenommen werden.“

Letzteres würde sich Schlüter von Herzen wünschen: „Das wäre besonders für die Kreisliga B toll und sehr wichtig. Dort ist die Not am größten. Vielleicht müssen wir dann dann doch noch einen Spieltag am 20. Dezember ansetzen.“

Kein Abbruch nach der Hinrunde

Und eine Sache ist dem FLVW-Kreisvorsitzenden in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist. Joachim Schlüter stellt klar: „In den letzten Wochen gab es wohl einige Irritationen. Einige Trainer und Sportliche Leiter waren so zu verstehen, dass sie glauben, es gäbe genügend Zeit für die Vorrundenspiele. Und dass nach dem Erreichen des Hinrunden-Endes die Saison abgebrochen wird, weil dann ja die nötige Anzahl der Spiele für die Wertung erreicht sei. Dem ist nicht so. Die Saison wird ganz normal weiter gespielt. Und wenn die Saison dann zum Beispiel nach dem 27. Spieltag Ende Juni beendet werden muss, dann entscheidet eben wieder wie im letzten Jahr wieder die Quotienten-Regelung. Allerdings dann auch mit Absteigern.“