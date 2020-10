Kein Bezirksliga-Fußball am Ottfinger Siepen am Sonntag.

Ottfingen. Es ist amtlich: Das Derby der Fußball-Bezirksliga 5 zwischen dem SV Ottfingen und dem FC Altenhof ist abgesetzt worden.

Das gab Pierre Schürholz, Geschäftsführer des SVO, am Freitag Nachmittag bekannt. Bereits am Donnerstag Abend war das Spiel der Ottfinger bei den Sportfreunden Möllmicke der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. In den Ottfinger Reihen hatte es einen Verdachtsfall gegeben.