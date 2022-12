FSV Gerlingen und SpVg Olpe können daheim bleiben

Kein Landesliga-Fußball an der Jakobuslinde in Brilon: Die SpVg Olpe kann daheim bleiben.

Erlinghausen/Brilon. Die SpVg Olpe und der FSV Gerlingen brauchen ihre weiten Reisen am Sonntag nicht anzutreten.

Ihre Landesliga-Fußballspiele sind abgesagt worden. Die Olper hätten beim SV Brilon gespielt, doch die Platzkommission hat das Gelände an der Jakobuslinde aufgrund der Witterungsverhältnisse gesperrt. Der FSV Gerlingen wäre bei Rot-Weiß Erlinghausen zu Gast gewesen. Auch hier machte dass Wetter den Fußballern einen Strich durch die Rechnung.

Dennoch müssen die Gerlinger Fans nicht ohne Fußball auskommen. Die Zweite spielt. Zu Gast ist am Sonntag um 12.15 Uhr der TuS Rhode. „Also: alle auf den Bieberg zum letzten Heimspiel der Reserve in diesem Jahr!“ so ruft der FSV auf seiner Homepage auf. Abgeblasen ist in der Landesliga auch die Partie Rot-Weiß Lüdenscheid gegen BSV Menden.

