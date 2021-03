Dem FSV Gerlingen reicht’s: Container kommt weg

Zustände wie diese veranlassen den Verein, seinen Altpapier-Container am Sportplatz abzuschaffen.

Gerlingen. Der Vorstand des FSV Gerlingen informiert darüber, dass die Altpapier-Container endgültig vom Parkplatz des Sportplatzes Bieberg entfernt werden.

Nach vielen traurigen Kapiteln und mehrfacher Ermahnung, sich doch bitte an die wenigen zu beachtenden Regeln zu halten, sei der Zeitpunkt gekommen, an dem sich der FSV zu diesem drastischen Schritt gezwungen sehe, teilt der Fußballverein mit.

Keine Dauerlösung

Die Container waren zuletzt dauerhaft überfüllt, was zum Anlass genommen wurde, weiteren Abfall, unter anderem auch Haushaltsmüll und sogar Elektroschrott, neben den Containern zu platzieren. In den letzten Monaten haben sich des Öfteren einige Ehrenamtliche darum gekümmert, den Müll anderer Personen zu durchforsten, um ihn anschließend fachgerecht zu entsorgen. Dass dies keine Dauerlösung darstellen kann, sollte jedem einleuchten.

Kai Müller, der 1. Vorsitzende des FSV Gerlingen, beteuert, dass er es für die 95 Prozent der Menschen, die die Container vernünftig genutzt haben, bedauert, diesen Service zukünftig nicht mehr anbieten zu können.

Ebenso bedankt er sich für die Mithilfe der Gerlinger Bürger, die Verschmutzer ausfindig zu machen. „Leider jedoch“, so Kai Müller, „haben sich in diesem Fall einige Unbelehrbare durchgesetzt.“ Die Container werden letztmalig am Mittwoch dieser Woche geleert, bevor sie dann ein für alle Mal abgeholt werden.“