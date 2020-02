FSV Gerlingen mit dem letzten Aufgebot gegen TuS Sinsen

Gerlingen. Die Zeit läuft dem FSV Gerlingen im Abstiegskampf langsam davon. Gegen Sinsen zählt nur eines: Gewinnen- egal wie.

Für Westfalenliga-Aufsteiger FSV Gerlingen wird es im Abstiegskampf allerhöchste Zeit, mal wieder zu punkten. Am besten dreifach. „In den nächsten Wochen warten wichtige und richtungsweisende Spiele auf uns“, verweist Trainer Stefan Breuer auf die beiden Heimspiele gegen den TuS 05 Sinsen und FC Iserlohn. Dazwischen liegt die Partie beim Schlusslicht YEG Hassel. Für alle drei Partien gilt die Devise: Verlieren verboten!

Nach der unglücklichen 1:3-Heimniederlage gegen Concordia Wiemelhausen bei widrigen äußeren Bedingungen und mit dem buchstäblich letzten Aufgebot steht Gerlingen noch ein Stück mehr unter Druck.

Brüser und Scheppe zurück

Trotzdem war FSV-Übungsleiter Breuer mit der Leistung seiner Mannschaft, die in dieser Zusammenstellung wohl nie wieder antreten wird, zufrieden. „ich kann keinem einen Vorwurf machen. Die Jungs hätten es wieder verdient, zu spielen“, lobt Stefan Breuer die Vorstellung bei äußerst schwierigen Witterungsverhältnissen, die „mehr wie an der Grenze lagen“.

Vom Stammpersonal stehen zumindest wieder Christoph Brüser und Steffen Scheppe zur Verfügung, die aus dem Skiurlaub zurück sind. Lukas Rademacher und Hendrik Boßert sind zwar ins Lauftraining eingestiegen. Bis zu ihrem Comeback dürfte es aber noch einige Wochen dauern. Fraglich ist zudem Kubilay Basoglu.

Schrank seit Jahresbeginn neuer Trainer

Beide Vereine haben schon vor Wochen die Reißleine gezogen und den Trainer gewechselt. Beim Vorjahresdritten aus Marl hat Anfang Januar Michael Schrank, der schon beim TSV Marl-Hüls, SC Hassel und den Oberligisten RW Ahlen verantwortlich war, Toni Kotziampassis abgelöst. So richtig von der Stelle gekommen ist der TuS 05 Sinsen, der schon am kommenden Mittwoch zu Hause im Nachholspiel gegen Tabellenführer SG Finnentrop/Bamenohl wieder gefordert ist, aber nicht.

Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage beim Lüner SV. Die Begegnung hat sich Stefan Breuer im Internet angesehen. Wie das Gerlinger Spiel gegen Wiemelhausen litt die Partie unter den miserablen Wetterverhältnissen. Deshalb wollte Breuer die Analyse auch „nicht so hoch hängen“. Anstoß am Sonntag in Gerlingen ist um 15 Uhr.