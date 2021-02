FSV Gerlingen freut sich über zwei Talente

Gerlingen. Fußball-Westfalenligist FSV Gerlingen hat an den ersten personellen Stellschrauben für die Saison 2021/22 gedreht und zwei Spieler verpflichtet

Der 20-jährige Torhüter Alex Taach kommt vom TuS Erndtebrück und Innenverteidiger Lukas Pischel, 18 Jahre jung, aus der U19-Mannschaft der Sportfreunde Siegen. Beide Neuzugänge haben den Gerlingern ihre Zusage gegeben, wie Timo Sondermann, beim FSV Gerlingen zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, am Mittwoch vermeldete.

„Sie sind“, so der sportliche Leiter Stefan Büdenbender, „ein erster Fingerzeig in die Richtung, in die wir zukünftig gehen möchten - auch hinsichtlich der weiteren Neuzugänge. Unsere Absicht ist es, aus jungen, talentierten Spielern und einigen erfahrenen Kräften eine geschlossene Einheit zu gestalten, die unseren Zuschauern Freude bereitet.“

Torwart weist Oberliga-Einsätze auf

Dominik Dapprich, der bekanntlich das Traineramt beim FSV Gerlingen zur neuen Spielzeit übernehmen wird, begrüßt die beiden Personalien ausdrücklich: „Nach den früh feststehenden Abgängen mussten wir auf der Torwartposition reagieren. Mit Alex Taach haben wir einen jungen und sehr talentierten Spieler für uns gewinnen können. Er hat in der Oberliga mit 13 Einsätzen wichtige Erfahrungen im höherklassigen Seniorenbereich gesammelt und mich in den Derbys gegen Siegen von seiner Qualität überzeugt. Er ist sehr ehrgeizig und ambitioniert, möchte weiter an seinem Torwartspiel arbeiten und passt einfach gut zu uns. Alex wird uns im Laufe der Saison ganz sicher einige Punkte festhalten!“

Mit Lukas Pischel bekomme der FSV Gerlingen einen gut ausgebildeten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger hinzu“, so Dominik Dapprich, „er hat in den letzten Jahren die Jugendteams in Siegen durchlaufen und dabei viel Spielzeit erhalten.“

Pischel kennt den Bieberg

Da Lukas Pischel in seiner Jugendzeit schon einmal auf dem Gerlinger Bieberg gespielt hat, kennt er den Verein und das Umfeld bereits und hat somit einen Bezug zum Club. Dominik Dapprich über Lukas Pischel: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem wissbegierigen Spieler, der mich schon in unseren ersten Gesprächen sehr beeindruckt hat.“

Aktuell spreche der FSV Gerlingen intensiv mit weiteren potenziellen Verstärkungen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Zudem werden elf Spieler aus dem aktuellen Westfalenliga-Kader den Umbruch mitgestalten.

Stefan Büdenbender, Sportlicher Leiter, dazu: „Das stimmt uns aus Vereinssicht optimistisch. Diese Jungs sind heiß und sie werden das Grundgerüst unserer neuen Mannschaft bilden.“