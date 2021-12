FSV Gerlingen: Elfte Niederlage und zwei Platzverweise

Gerlingen. Das ist ärgerlich! Gegen YEG Hassel sind die Gerlinger die bessere Mannschaft. Aber ein Manko macht den guten Eindruck kaputt.

Auf dem Papier steht die elfte Saisonniederlage des Fußball-Westfalenligisten FSV Gerlingen nach dem 1:3 (1:1) gegen YEG Hassel. Doch am Ende müssen sich die Gerlinger fragen, warum sie es nicht waren, die als Sieger den Platz verlassen.

Es dauert ein wenig, bis der Cancan in der 32. Minute erklingt. Fast scheint es so, als hätte der Stadion-DJ die CD mit der Tormusik des FSV Gerlingen erst suchen müssen, bevor der Treffer von Lukas Rademacher gebührend gefeiert wurde. Dabei hätte der Verantwortliche sich schon viel früher auf die Suche begeben können, denn an Torchancen hat es der Mannschaft von Dominik Dapprich nicht gefehlt.

„Ich kann ja jede Woche das gleiche erzählen“, sagt der Trainer nach dem Schlusspfiff entsprechend frustriert. Denn am Ende sollte es das einzige Mal an diesem Nachmittag bleiben, dass der Klassiker von Jaques Offenbach am Bieberg erklingt. Die anderen Male waren es die Gäste aus Gelsenkirchen, die sich über Tore freuen konnten. Aber der Reihe nach.

Lukas Rademacher freut sich über seinen Treffer zum 1:1. Foto: Tim Cordes

Rademacher gleicht aus

Der FSV Gerlingen war von Anfang an präsent und versuchte, das Spiel zu bestimmen. Durch Kenan Uzun und Philipp Bredebach gibt es auch früh erste Annäherungen an das Hasseler Tor. Doch wie so häufig in dieser Saison bestraft der Gegner jeden noch so kleinen Fehler des FSV. Nach 20 Minuten ist die Gerlinger Abwehr nicht im Bilde und übersieht Mahir Kaya am zweiten Pfosten. Der Hasseler nutzt den Freiraum und trifft mit der ersten YEG-Chance zur Gästeführung.

Aber die Gerlinger lassen sich von dem Rückschlag nicht entmutigen und spielen weiter mutig nach vorne. Im direkten Gegenzug nach dem Tor ist es wieder Kuzun, der an diesem Sonntag die meisten FSV-Möglichkeiten auf dem Kopf hatte. Dieses Mal geht der Versuch knapp drüber. Besser macht es nach einer halben Stunde dann Lukas Rademacher. Mit einem Chipball wird Rademacher freigespielt, behält vor dem Tor die Ruhe und markiert das hochverdiente 1:1. „Es kann sich keiner beschweren, wenn wir zur Halbzeit schon mit fünf Toren führen“, betont Dapprich angesichts des großen Chancenplus, das seine Mannschaft an diesem Nachmittag hat.

1:2 aus dem Nichts

Druckvoll beginnt auch der zweite Durchgang. Kuzun und Bredebach vergeben die ersten Chancen, ein Freistoß von Lennart Dreisbach knallt ans Lattenkreuz - eine symptomatische Szene. „Wenn du zwei oder drei Spiele in Folge gewinnst, dann geht so ein Ding rein. In unserer Situation ist der drei Zentimeter zu hoch und geht ans Lattenkreuz“, weiß Dapprich, wie knapp Freud und Leid oft beieinander liegen.

Aber dann kommt, was kommen musste. Ein langer Ball geht zunächst in den Hasseler Strafraum hinein und sorgt für kurzzeitige Verwirrung. Die Gerlinger wittern ein Handspiel und reklamieren, während die Gäste weiterspielen. Der Ball landet auf der rechten Seite bei Faruk Gülgün, dessen Schuss überraschend im kurzen Eck landet. Das zu diesem Zeitpunkt äußerst glückliche 2:1 für YEG.

Zwei Platzverweise in Schlussphase

Vier Minuten später der nächste Rückschlag für den FSV: Pascale Stahl stoppt seinen Gegenspieler kurz vor der Strafraumgrenze. Nach einem kurzen Zögern entscheidet Schiedsrichter Christian Liedtke (Lüdenscheid) auf Freistoß für Hassel, doch damit nicht genug. Es folgt die Rote Karte wegen Notbremse. „Ich stand zu weit weg, um die Szene beurteilen zu können“, erklärt Dapprich.

Näher dran ist er dann in der 83. Minute. Ein vermeintliches Foulspiel an einem Gerlinger im Mittelfeld wird nicht gepfiffen. Hassel spielt den Ball auf die linke Seite zu Omar Jessey, dessen Schuss das 1:3 aus FSV-Sicht bedeutet. Den Schlusspunkt setzt Ziyad Abdellaoui, der nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sieht und nächste Woche auch fehlen wird. „Die Platzverweise sind äußerst ärgerlich“, resümiert Dapprich.