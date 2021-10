FSV Gerlingen: Bredebach braucht Spielanteile

Gerlingen. Die Gier nach Punkten ist groß beim FSV Gerlingen, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Doch jetzt geht es zum aufstrebenden TuS Hordel.

Beim aufstrebenden TuS Hordel muss der Fußball-Westfalenligist FSV Gerlingen am Sonntag antreten. „Da dürfen wir die Fehler aus dem Spiel in Deuten, wo wir 30 Minuten komplett verschlafen haben, nicht wiederholen“, warnt FSV-Trainer Dominik Dapprich, nach der 1:4-Niederlage der Vorwoche.

Seine Zuversicht, dass für die Gerlinger ein Sieg möglich ist, zieht der Trainer aus einer Tatsache: „Wenn man Bövinghausen mal ausklammert, dann kann in dieser Liga jeder jeden schlagen. Ich habe mir ein paar Videos von denen angesehen und hoffe, dass wir deren Schwächen nutzen können“, erklärt Dapprich, der sich über die Rückkehr von Yuki Fukui in den Kader freut.

Vorsicht geboten ist noch bei Routinier Philipp Bredebach. „Er hat gut trainiert, aber es reicht noch nicht für 90 Minuten bei uns. Philipp hat mir gesagt, dass er nach der langen Pause unbedingt viele Spielanteile benötigt. Wir werden jetzt überlegen, wie wir das machen. Bei uns würde er auf der Bank sitzen, deshalb wird er wohl erstmal in der zweiten Mannschaft spielen. Dort kann er sich 90 Minuten Spielpraxis holen“, erklärt Dapprich. Danach soll der Stürmer behutsam aufgebaut werden. „Ich treffe diese Entscheidungen immer in enger Absprache mit dem Spieler. Philipp kennt seinen Körper am besten und weiß, wie viel er sich zutrauen kann“, betont der Trainer des FSV Gerlingen. Anstoß in Hordel ist um 15 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe