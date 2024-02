Friedrichs führt FC Lennestadt zum Traumstart ins Jahr 2024

Lennestadt Westfalenliga-Vorletztem gelingt beim Vierten Wiemelhausen mit 2:1 erster Auswärtssieg.

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt legte einen Traumstart ins Fußball-Jahr 2024 hin. Der Tabellenvorletzte gewann beim Tabellenvierten Concordia Wiemelhausen mit 2:1. Damit feierte der FCL im neunten Anlauf nicht nur seinen ersten Auswärtssieg, sondern zeigte sich damit auch gut gerüstet für das wichtige Kellerduell am kommenden Sonntag gegen Schlusslicht SC Neheim, der sein Heimspiel gegen Obersprockhövel ebenfalls etwas überraschend mit 3:1 gewann.

Dabei sah es zunächst nicht sehr gut aus für die Gäste. Bereits in der siebten Minute hatten sie viel Glück, dass ein Schuss nur die Latte traf. In der zehnten Minute erzielte Schermbeck dann das 1:0 für Wiemelhausen. „Das war völlig verdient. Wir waren sehr nervös und sind nur schlecht ins Spiel gekommen“, berichtetet FCL-Trainer Martin Funke. Aber nach einer Viertelstunde wurden die Gäste stärker. Und in der 36. Minute gelang Torjäger Florian Friedrichs nach einem Freistoß per Kopfball der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit wurde der FC Lennestadt immer stärker. In der 74. Minute gelang Florian Friedrichs schließlich durch ein Traumtor das 2:1. „Da hat er zwei Leute stehen lassen und den Ball genau in den Knick geschossen. Florian hat 70 Minuten auf der Sechs gespielt und war einmal mehr der entscheidende Mann“, lobte Funke seinen Trainerpartner.

Unglaublich. Kevin sagte nachher, dass er selbst nicht wüsste, wie er den gehalten hat Martin Funke - Trainer FC Lennestadt, über die Parade von Kevin Schulte kurz vor Spielende

Glück hatten die Gäste noch einmal in der 80. Minute, als Kevin Schulte einen Schuss aus fünf Metern über die Latte beförderte. „Unglaublich. Kevin sagte nachher, dass er selbst nicht wüsste, wie er den gehalten hat“, so Martin Funke.

So blieb es beim 2:1-Sieg, über den sich Martin Funke sehr freute: „Das waren natürlich drei ganz wichtige Punkte vor dem Spiel gegen Neheim. Das wird am Sonntag natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns, aber das ist kein Endspiel. Dafür haben wir noch zu viele Spiele.“

FC Lennestadt: Schulte, Hebbeker, Sabisch, Selter (83. Tröster), Strotmann (90.+4 Turhan), Schmidt (67. Krause), Quast, Friedrichs (90.+5 Butzkamm), Stemmer, Ahlemeyer, Özogul.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe