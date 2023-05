Voltigieren Frenkhausen lockt Pferdesportler aus ganz NRW an

Frenkhausen. Die Voltigierfreunde Süd-Sauerland laden wieder zu ihrem großen Voltigierturnier ein.

In diesem Jahr geht es am 13. und 14. Mai „rund“ auf der Pferdesportanlage der Familie Sondermann in Frenkhausen. Denn bei den meisten der ausgeschriebenen Prüfungen bewegt sich das Pferd auf einer runden Kreisbahn um den Trainer herum, während die Kinder und Jugendlichen ihre akrobatischen Übungen präsentieren.

Lediglich in zwei Wettbewerben wird auf einem hölzernen Trainingspferd geturnt. So haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und mit anderen Wettstreitern zu vergleichen, auch wenn sie im eigenen Verein kein Pferd zur Verfügung haben.

Im Wesentlichen geht es natürlich um den wundervollen Sport mit dem Pferd. Die jungen Sportler erlernen in Einheit mit dem Pferd zu turnen, im Galopp den Schwung der Galoppade auszunutzen und im Gleichgewicht mit dem Pferd zu turnen.

Angebote für den Nachwuchs

In den Prüfungen werden von den Richtern daher nicht nur Noten für den Gesamteindruck und die Schwierigkeit der Elemente vergeben, sondern auch für den technischen Wert, die Gestaltung und die Harmonie mit dem Pferd. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Turniers auf dem Nachwuchs. „Wir haben ganz bewusst einige niederschwellige Wettbewerbe ausgeschrieben, um besonders den jüngeren Voltigierern die Möglichkeit zu geben, ihr Erlerntes vor Publikum zu zeigen. Die hohe Zahl der Anmeldungen zeigt, dass wir den Bedarf der Vereine erkannt haben “, berichtet Sabine Backwinkel, 1. Vorsitzende des Vereins.

Die Wettkämpfe locken bereits zum 15. Mal etwa 250 Teilnehmer nach Frenkhausen. Vielseitige Prüfungen für alle Alters- und Leistungsklassen haben ebenso dazu beigetragen, wie die hervorragende Organisation und die Bewirtung durch die engagierten Volti-Eltern des Vereins.

Zuschauer und Interessierte sind an beiden Wettkampftagen zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr herzlich willkommen. Weitere Informationen unter www.voltigierfreundesuedsauerland.jimdo.com

