Frauenhandball-WM in Japan ist auch in Olpe ein Thema

Drolshagen. Die Frauenhandball-Weltmeisterschaft startet am Wochenende in Japan. Das Interesse am Turnier ist auch im Kreis Olpe vorhanden.

Am Wochenende beginnt die Frauenhandball-Weltmeisterschaft in Japan. Der Gastgeber trifft im Eröffnungsspiel auf Argentinien, während Deutschland am Samstag auf Brasilien. Für zusätzliche Spannung ist gesorgt weil das Championat auf die Qualifikation für die olympischen Spiele an gleicher Stelle beinhaltet. Auch im Kreis Olpe stößt die WM auf Interesse. Die WESTFALENPOST sprach mit der Ex-Handballerin Sonja Alterauge und dem aus Olpe stammenden Philipp Schürhoff, der als Co-Trainer bei den Drittligahandballerinnen des TVE Netphen aktiv ist.



Am Samstag beginnt in Japan die Frauen-Handball-Weltmeisterschaft: Werden Sie auch Spiele der deutschen Mannschaft am Fernseher verfolgen können?

Sonja Alterauge:Soweit ich weiß, werden die Spiele über einen Internet-TV-Anbieter übertragen, da werde ich mir auf jeden Fall Spiele anschauen.

Philipp Schürhoff: Durch den Zeitunterschied sind die Spiele hauptsächlich morgens und mittags. Da ist es natürlich etwas schwierig unter der Woche vormittags während der Arbeitszeit live dabei zu sein. Aber vielleicht bei den Spielen am Wochenende könnte man mal direkt zuschauen. Ansonsten halt später in der Zusammenfassung.



Wie hatten Sie vor zwei Jahren die Heimweltmeisterschaft erleben können?

Alterauge: Leider konnte ich kein Spiel live erleben, sondern auch nur am Bildschirm.

Schürhoff: Ich war jetzt nicht direkt in den Hallen oder habe Spiele vor Ort miterlebt. Nichtsdestotrotz verfolgt man eine Heim-WM nochmal anders und da hat man schon versucht, jedes Spiel zumindest im Fernsehen mitzuverfolgen.



Man hat manchmal allerdings das Gefühl, dass das Turnier nicht richtig in der Öffentlichkeit ankommt. Welche Gründe hat dies?

Alterauge: Frauenhandball gehört in Deutschland weiterhin zu den Randsportarten. Und Frauen im Mannschaftssport haben immer einen Nachteil gegenüber den Männern. Wir sehen das ja auch bei den Fußballfrauen. Sie sind immer noch nicht gleichwertig in der Öffentlichkeit, auch wenn da in den letzten Jahren viel passiert ist.

Schürhoff: Sich neben dem Fußball zu etablieren ist unglaublich schwierig. Und dann haben es die Frauen auch noch im Vergleich zu den Herren schwerer das Interesse vieler Menschen zu ergattern.





Wie leistungsfähig ist die aktuelle neuformierte Nationalmannschaft aus Ihrer Sicht?

Alterauge: Ein Riesenerfolg wäre natürlich, wenn sie es bis ins Halbfinale schaffen. Die Olympiaqualifikation ist das Minimalziel, das sie auch erreichen können. Favorit ist für mich Weltmeister Frankreich.

Schürhoff: Es gibt einige sehr junge und talentierte Spieler, die das Zeug haben in Spielen gegen große Gegner auch ihr Können unter Beweis zu stellen und dort zu bestehen. Es geht aber nur über die komplette Mannschaft. Insbesondere die Torhüterleistung ist in so einem Turnier enorm wichtig, mit einem starken Torhüter-Team kann man schon viel erreichen.



Welche Erwartungen verbinden Sie aus Spieler- und Schiedsrichtersicht mit so einem Turnier ? Was wünschen Sie der Mannschaft?

Alterauge: Sollte das Turnier sehr erfolgreich verlaufen, könnte es vielleicht wieder einen Schub im Nachwuchsbereich geben. Ich hoffe, dass sie das letzte Testspiel gegen Montenegro gut aufgearbeitet haben und mit Selbstvertrauen ins Turnier starten können.

Schürhoff: Als Schiedsrichter betrachtet man Handballspiele auch nochmal etwas anderes. Da achtet man auch auf die Unparteiischen und deren Leistung im Turnier. Bei so einem Turnier erwartet man natürlich auch die besten Schiedsrichter aus den Ländern, die zu einem guten und schönen Turnier beitragen.



Können Spielfeste oder auch schon der Gang in den Kindergarten eine Möglichkeit sein, um den Handball wieder präsenter zu machen?

Alterauge: Natürlich ergibt es Sinn, die Kinder bereits im Kindergartenalter für den Handballsport zu begeistern. Deshalb trainieren wir unsere Minis ab einem Alter von vier Jahren. Die Handball-Spielfeste im Handballkreis Lenne-Sieg gehören schon seit Jahren zum Kinderhandball dazu.

Schürhoff: Natürlich helfen Spielfeste oder die Vermittlung in Kindergärten dem Handball. Jegliche Aufmerksamkeit hilft diesem Sport, auch in den Schulen müsste man den Handball etwas mehr präsentieren.



Frau Alterauge, wie ist es als Gesamtpaket um den Handball im heimischen Kreis bestellt?

Alterauge: Wie in den meisten anderen Sportarten auch, fehlt es im Handball vor allem an Ehrenamtlichen, Schiedsrichtern, Trainern und Betreuern. Zudem bleiben zu wenige Kinder bis zum Seniorenbereich dem Mannschaftssport treu. Gestiegene schulische Anforderungen, aber auch weniger Bereitschaft, eine Verpflichtung einzugehen sind nur zwei von vielen Gründen. Dadurch schaffen es immer weniger Vereine eine homogene Jugendarbeit von den Minis bis zur A-Jugend durchzuziehen. Ich denke, es wird in Zukunft noch mehr Spielgemeinschaften geben.





Herr Schürhoff, aas waren die Gründe beim TVE Netphen als Co-Trainer mit zuarbeiten? Haben Sie noch Kontakt in den Kreis Olpe?

Schürhoff: Ich habe selber schon mal in Netphen gespielt, und mein Schiedsrichter Gespannpartner Benedikt Steinebach war bei den Mädels letztes Jahr noch als Co-Trainer aktiv und hat mich dann damals als Unterstützung integriert. Erst als Torwarttrainer, und jetzt halt als Co-Trainer. Ich war damals als Jugendtrainer in Olpe aktiv, und auch in Drolshagen haben ich Torwarttraining angeboten. Mittlerweile bin ich durch die Arbeit in Netphen und meine Schiedsrichtertätigkeit stark eingebunden, dass nicht viel Zeit für großartig weitere Möglichkeiten bleibt. Man verfolgt aber trotzdem die anderen Vereine und ist auch ab und zu mal in der Halle.



Frau Alterauge, Sie haben ihre Laufbahn vor einigen Jahren beendet. Welche Rolle spielt der Handball heute in ihrem Leben?

Alterauge: Immer noch eine sehr große, allerdings auf kleinerer Ebene. Ich trainiere in Drolshagen unsere Minis und F-Jugend. Meine zwei Töchter spielen ebenfalls Handball. Und dem Verein bin ich bis heute als Vorstandsmitglied treu geblieben.