Frank Keseberg, LWL: Ich hatte noch nie eine solche Truppe

Eindrucksvoll widerlegt Fußball-Bezirksligist SC LWL 05 die düsteren Prognosen, die ihn nach dem Weggang wichtiger Spieler vor der Saison begleiteten. Wir sprachen mit Trainer Frank Keseberg.

Wir fühlt es sich an, am Wochenende nicht spielen und nicht einmal mehr trainieren zu dürfen, Herr Keseberg?

Frank Keseberg: Aus meiner Sicht ist es erstmal schade, weil wir so einen positiven Lauf hatten mit der Truppe. Nur muss man jetzt mal wieder sehen, dass es wichtigere Sachen gibt als Fußball, nämlich die Gesundheit. Deshalb müssen wir schweren Herzens auf Fußball verzichten. Ich spreche für ich und meine Mannschaft, wenn ich sage: Wir hätten richtig Bock gehabt, weiterzumachen. Aber es ist jetzt der falsche Zeitpunkt.

Frank Keseberg befürchtet eine vorgezogene Winterpause Auch Frank Keseberg macht sich seine Gedanken darüber, wie es weitergeht mit der Saison. „Ich hatte Whatsapp-Kontakt mit meiner Mannschaft. Wir sind so verblieben, dass ich ihr verschiedene Abläufe mitgeteilt habe, wie sie sich fit halten. Und ich habe ihr mitgeteilt, dass ich hoffe, dass wir uns in vier Wochen treffen und weitermachen können“. Aber das, was er an Nachrichten mitbekommen habe, lasse ihn befürchten, „dass wir tatsächlich eine vorgezogene Winterpause haben und möglicherweise mit viel Glück im nächsten Jahr die Hinrunde spielen können. Ziel war ja, 50 Prozent der Saison zu spielen“.

Zum Sportlichen: Eigentlich wollten wir Sie schon vor 14 Tagen zum guten Start Ihrer Mannschaft anrufen, aber da kam das 1:5 gegen Türk Geisweid, und der Zeitpunkt erschien da nicht mehr so passend. Jetzt ist er es wieder. Sind Sie mit der Bezeichnung Überraschungsmannschaft einverstanden?

Ja… aber wir sind nicht von unserem Ziel abgewichen, und das heißt Klassenerhalt. Dass sich alles so schnell zum Positiven entwickelt, dass die Jungs so gallig sind und so lernwillig sind, und das alles so schnell umsetzen – damit hat kein Mensch gerechnet.

Sie auch nicht?

Ich wusste zwar, dass das eine Truppe ist, die gut ausgebildet ist, die aus der A-Jugend hoch kommt und vom Taktischen her breit aufgestellt ist, aber von der Situation jetzt waren wir überrascht. Umso schlimmer ist jetzt dieser Stopp wieder.

Das 1:1 gegen Kierspe war ein prima Ergebnis, da hätte man gern angeknüpft?

Wir hätten nach Freudenberg gemusst, da kann man auch was holen.

Es heißt ja oft, dass der Auftakt wegweisend ist. War er auch beim SC LWL für die spätere Entwicklung ausschlaggebend?

Wir haben das erste Spiel in Eiserfeld 1:0 gewonnen. Da haben wir gesehen, wo wir standen, weil Eiserfeld ganz hoch in der letzten Tabelle angesiedelt war. Da haben die Jungs das notwendige Selbstvertrauen bekommen, weil sie gesehen haben, dass sie in dieser Liga mithalten können. Das haben ja einige – nicht aus unseren Reihen – in Frage gestellt, und das war die richtige Antwort darauf.

Haben die Skeptiker diese düsteren Prognosen auch Ihnen gegenüber geäußert? Und wie haben Sie darauf reagiert?

Ich bin einer, der offen und ehrlich spricht. Aber es hat gegenüber mir niemand, auch nicht hinter vorgehaltener Hand, geäußert, dass das negativ ausgehen würde. Wir selbst haben schon recht deutlich angesprochen, dass es eine harte Saison wird und möglicherweise sogar den Bach runtergeht.

Was auffällt: Sie haben diese 15 Punkte mit nur 13 Toren erzielt. Das klingt sehr effektiv.

Vor der Saison habe ich mich hingesetzt und geschaut, was wir an Personal haben, was wir spielen können. Ich habe den Jungs dann mal ein ganz anderes System vorgestellt, eine ganz andre Grundordnung. Sie haben in der A-Jugend zumeist ein 4-4-2 und 4-2-3-1 gespielt, und wir sind dann letztlich beim 4-1-4-1 hängen geblieben. Was die Jungs prima umsetzen. Wir haben eine Absicherung nach hinten, wir haben auch ein kontrolliertes Umschaltspiel, was die Mannschaft sehr gut und schnell umsetzen, so dass wir die Bude, bis auf das Türk Geisweid-Spiel, gut sauber gehalten haben. Die zentrale Sechs hat Christopher Selter sehr gut übernommen, er hat das bei der A-Jugend schon hervorragend gespielt und jetzt ebenfalls. Er sichert die beiden Achter richtig gut ab, füllt die Lücken und versucht auch immer, Druck in den Aufbau zu kriegen.

Wer sind die beiden Achter?

Wenn alle da sind, sind das zumeist der Kadir Inal und Pascal Neumann. Das kann aber auch mal der Luca Uwe Herrmann sein…

Der Bruder des Finnentrop/Bamenohler Oberligaspielers Nicolas Herrmann?

Ja, genau. Der jüngere Bruder. Er ist erst 19 Jahre, aber er ist von der Klasse her nicht wesentlich schlechter als sein Bruder, muss man sagen.

Und wird irgendwann von irgendwem abgeworben wie sein Bruder?

Da läuft man natürlich Gefahr bei uns. Dass wir die Jungs gut ausbilden und dass sie über kurz oder lang höherklassig spielen möchten, können wir nicht ausschließen.

Was dem SC LWL 05 ja zuletzt zigmal widerfahren ist…

Ja, aber da zahlt sich die über Jahre hinweg gut gemachte Jugendarbeit aus, dass man immer nachlegen kann. Letztlich aber ist es auch irgendwo mal das Ziel, dass man die Jungs halten kann, oder die, die gegangen sind, wieder zurück holt und sich andere Ziele setzt als den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Das wäre mein Wunsch und mein Traum, mit den Jungs mal weiter oben anzuklopfen und mal Richtung Landesliga orientieren. Aber das ist noch weit weg.

Die Spieler, die weggegangen sind, kommen aus der, nennen wir es, LWL-Region. Das würde eine Rückkehr begünstigen, oder?

Genau. Und das positive ist zudem, dass wir nie im Groll auseinander gegangen sind, auch wenn die Situation nicht immer so hundertprozentig war, so wie sie gelaufen sind, so wie in der letzten Saison, der eine oder andere trotz Zusage gegangen ist. Nichtsdestotrotz wissen sie genau: wenn sie wiederkommen wollen, sind sie herzlich willkommen.

Zu Ihnen persönlich: Wie viel Spaß macht Ihnen der Trainerjob noch? Einige Ihrer Kollegen beklagen, dass alles immer schwieriger wird, Sie auch?

Trotz aller Prognosen vor der Saison muss ich sagen, dass ich noch nie so eine entspannte, spaßige und Mega-Saison hatte, weil die Jungs als Team auftreten, wie ich es noch nie so erlebt habe. Die Trainingsbeteiligung ist absolut top, auch das habe ich so noch nie mitgemacht als Trainer, ich hatte noch nie eine solche Truppe. Auch wenn wir erst am Anfang sind, die Jungs sind jetzt in den Seniorenbereich gekommen, machen total neue Erfahrungen und zeigen ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl.

Sie haben viele Jahre im Jugendbereich trainiert, sind mit der -Jugend von LWL in die Bezirksliga aufgestiegen, kommen Ihnen diese Erfahrungen bei der Arbeit mit einer sehr jungen Seniorenmannschaft zugute?

Auf jeden Fall. Weil man weiß, wie man mit den jungen Burschen umgehen muss. Aber die Arbeit ist ja nicht wesentlich anders als mit einer Mannschaft, in der erfahrene Spieler sind. Das hatte ich ja in der letzten Saison gehabt.

Wer ist der Älteste, der Führungsspieler?

Ganz klar Michel Aspelmeyer. Unser Kapitän. Der geht voraus. Dann Tim Rüsche, unser Torwart, der dem nicht nachsteht. Dazu kommen Spieler, die immer mal aushelfen, wenn Not am Mann ist, wie Manuel Kolisch und und Fabian Schulz. Im Normalfall ist Michel der Älteste in unserer Truppe.

Der Älteste – mit wie viel Jahren?

Mit 22 Jahren.