Florian Müller und Marvin Joes erwerben 2. DAN

Bei den Gürtelprüfungen der Judoabteilung des TV Attendorn und nach einem gemeinsamen Aufwärmen ging es für Niklas Arens, Adrian und Emilia Heuel, Phil Baier, Ella Vogt, Toni Foidl, Lia und Noah Fligg, Jelte und Mereth Braun, Lilly und Diana Steinhanses und Mattis Eggert zur Prüfung. Alle Judokas wurden nach dem neuen Graduierungssystem des DJB geprüft, welches seit diesem Jahr Gültigkeit hat. Hier müssen sich die Prüflinge für den 7. Kyu (Gelbgurt) aus einem Pool von 16 Würfen drei aussuchen. Die Vorgaben hierfür sind jetzt nicht die Technik an sich, sondern die Wurfrichtung. Ein Wurf muss zur Hauptseite, bei den meisten ist das die rechte Seite, und ein Wurf zur Gegenseite ausgeführt werden. Dazu kommt noch eine Fußtechnik.

Hier konnten alle ihre im Training gelernten Techniken sauber zeigen. Im Anschluss ging es mit den Bodentechniken weiter. Es wurden alle vier Grundhaltegriffe abgefragt. Diese mussten aber als Aktion und Reaktion auf den Befreiungsversuchen des Partners gezeigt werden. Dazu gehört auch der Befreiungsversuch aus dem Haltegriff.

Mehrstündige Prüfung

Auch hier gab es für die Prüfer, Jörg Götzen 5. DAN und Florian Müller 2. DAN nichts zu beanstanden. Somit konnten am Ende des Trainings alle ihre Prüfungsurkunde und den neuen Gürtel in Empfang nehmen. Bereits im Vorfeld wurden Erik Köster und Stefanie Steinberg geprüft. Diese Graduierung musste schon vorgezogen werden, damit Erik Köster für die zweite Mannschaft der JKG Siegen startberechtigt war.

Besonders ist noch zu erwähnen, dass die beiden Jugendtrainer Florian Müller und Marvin Joes am Wochenende zuvor ihre Prüfung zum 2. DAN bestanden hatten. Beide konnten bei dieser schwierigen Prüfung mit ihrer Darstellung der Katame no Kata (Grundformen der Bodentechniken) und Ihrem Wissen über Spezialtechniken und deren Übungsformen überzeugen. Zum Schluss mussten sie sich noch den Fragen der Prüfer stellen und ihr Wissen über sämtliche Judowürfe und aller Halte/-Hebel und Würgetechniken preisgeben. Nach einer mehrstündigen Prüfung durften beide ihre Urkunde zum 2. DAN in Empfang nehmen.

