Flender ist vom Team und Umfeld des SC Drolshagen überzeugt

Drolshagen. Patrik Flender will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Holger Burgmann als Cheftrainer am Buscheid fortsetzen.

Holger Burgmann hört am Saisonende als Trainer des Fußball-Landesligisten SC Drolshagen auf. Sein Nachfolger wird der bisherige Spielende Co-Trainer Patrik Flender. Wir sprachen mit dem zukünftigen SCD-Coach.

Herr Flender, im Sommer übernehmen Sie das Trainerzepter beim SC Drolshagen. Ganz ehrlich: Wie überraschend kommt das auch für Sie persönlich, denn Holger Burgmann hatte ja eigentlich schon für die nächste Saison zugesagt?

Patrik Flender: Die Entscheidung von Holger kam schon sehr überraschend, weil sich das Blatt dann jetzt sehr schnell gewendet hat. Das zeigt mal wieder wie schnelllebig das Fußball-Geschäft ist. Aber persönlich habe ich mich auf solch eine Situation vorbereitet und hätte im nächsten Schritt meiner Laufbahn, eine solche Aufgabe gesucht.

Wie lange war die Bedenkzeit, das Angebot des SC Drolshagen anzunehmen?

Es brauchte keine Bedenkzeit! Ich bin von der Mannschaft und dem Umfeld überzeugt.

Wie groß sind für Sie die Fußstapfen, die Holger Burgmann hinterlassen wird und haben Sie davor vielleicht auch ein wenig „Bammel“?

Bammel habe ich nicht, aber der Landesliga-Aufstieg ist schon eine außergewöhnliche Leistung gewesen. Holger hat vier Jahre lang einen sehr guten Job gemacht, in den ich jetzt zwei Jahre lang mitwirken durfte. Unser gemeinsames Ziel war es den SC Drolshagen in der Landesliga zu etablieren, der erste Schritt ist gemacht.

Welche Ziele haben Sie mit dem SC Drolshagen?

Zuerst den zweiten Schritt gehen und den Prozess „Etablierung“ abschließen. Danach stecken wir uns neue Ziele.

Werden Sie als Spielertrainer fungieren oder an der Seitenlinie stehen?

Zunächst als Spielertrainer, aber auf lange Sicht sehe ich mich an der Seitenlinie.

Zum aktuellen Geschehen. Der SC Drolshagen spielt eine prima Saison, ist bester Fußball-Landesligist im Kreis Olpe. Was ist die Stärke der Mannschaft in dieser Saison?

Die Mannschaft hat einen brutalen Teamgeist, sowohl auf als auch neben dem Platz. Da zerreißt sich jeder für den andern. Das „Wir“ wird sehr großgeschrieben. Ich bin mir sicher, dass diese Eigenschaft, einen sehr großen Anteil, an dem bisherigen Verlauf der Saison hat.

Am Sonntag musste sich der SC Drolshagen gegen Berchum/Garenfeld nach einer 3:1-Führung allerdings mit einem 3:3 begnügen. Warum der Einbruch in den letzten 20 Minuten?

Warum Einbruch in den letzten 20 Minuten? Von einem Einbruch kann man nicht sprechen. Wir haben ja erstmal ein 0:1-Rückstand in eine Führung gedreht. Was erstmal sehr positiv ist und für die Moral spricht. Ärgerlich sind dann die Gegentore zum 2:3, wo wir über den Ball treten und zum 3:3, wo wir in einer völlig ungefährlichen Situation ein Elfmeter ziehen. In den beiden Situationen müssen wir uns cleverer verhalten, was aber auch zum Lernprozess dazugehört. Wir haben Lehrgeld gezahlt, was aber in der noch so jungen Landesliga-Zugehörigkeit, völlig normal ist.

Am kommenden Samstag um 17.30 Uhr geht es nun am heimischen Buscheid im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten BSV Menden. Wie sehen Sie Aufgabe?

Wir freuen uns auf das Spitzenspiel und haben es uns hart erarbeitet. Mit BSV Menden erwartet uns ein Spielstarker Gegner, der aktuell aber nicht in seiner besten Form unterwegs ist. Wenn wir es schaffen unser Spiel durchzudrücken, plus der Heimstärke im Rücken, sehe ich uns für das Spiel gut aufgestellt.

Zurück zu Ihnen persönlich. Sie haben viele Jahre in vielen hochklassigen Ligen gespielt. Geben Sie für unsere Leser bitte ein Kurzporträt bisherigen Karriere ab.

Ich habe schon einige Kilometer im Fußball zurückgelegt, aber auch für den Fußball (lacht). Die Zeit beim TV Herkenrath war schon sehr intensiv - da bin ich bald jeden Tag zwischen Siegen und Bergisch Gladbach gependelt. Aber das war es mir Wert. Ich habe vor allen hier unter zwei sehr guten Trainern, die Ex-Profis Alexander Voigt und Thomas Zdebel spielen dürfen. Eine sehr prägende Zeit. Aber es waren auch andere Erfahrungswerte dabei, wie zum Beispiel meine Station beim Malchower SV, im Nordosten der Republik. Da oben ticken die Uhren etwas anders. Da geht gar nichts über den Fußball. Entsprechend professionell wurde dort gearbeitet.

Was war für Sie das bisher größte sportliche Erlebnis?

Die beiden Aufstiege in die Regionalliga West. Der Aufstieg mit dem TuS Erndtebrück war schon was Besonderes, aber der mit dem TV Herkenrath war schon das größte Erlebnis. Sie müssen sich vorstellen, wir verspielen am letzten Spieltag den Aufstieg in die Regionalliga. Man versinkt im Tal der Tränen. Ein Jahr später, gelingt ausgerechnet im Derby gegen den großen Rivalen der direkte Aufstieg. Die Stadt stand auf dem Kopf. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut.

Wie sind Sie denn überhaupt zum SC Drolshagen gekommen, der ja erst vor drei Jahren in die Landesliga aufgestiegen ist?

Die Fußballwelt ist klein. Man kennt sich dann auch über die Kreisgrenzen hinaus und dann sind die Drähte kurz.

Was macht für Sie die „Faszination“ oder das Besondere am SC Drolshagen aus?

Das familiäre Umfeld, der Zusammenhalt und die Leidenschaft beim SC Drolshagen sind schon sehr beeindruckend.

Zum Schluss muss ein Tipp sein. Wie endet das Spiel gegen Menden und wo landet der SC Drolshagen am Saisonende?

Aufgrund der Leistungssteigerung zuletzt gegen Berchum/Garenfeld gewinnen wir 2:1. Wir landen auf einem einstelligen Tabellenplatz als bester Landesligist im Kreis Olpe!

