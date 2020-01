Finnentrop/Bamenohl und SV Heggen fahren zum Kreis-Masters

Dass die Fußballer der SG Finnentrop/Bamenohl nach der Schlusssirene nicht die große Jubeltraube bilden würden, war klar. Zu übermächtig war der Westfalenligist beim Hallen-Gemeindeturnier, zu krass seine Favoritenstellung. So besiegte er im Finale den SV Heggen mit 6:1 und im Halbfinale den FC Finnentrop zweistellig. Ein 13:3 leuchtete da auf der Anzeigetafel.

Die Freude war natürlich da bei den Finnentrop/Bamenohl, aber sie fiel halt dezent aus. „Wir haben wunderbare Kombinationen gezeigt und wollten durchgängig schönen Fußball spielen,“ sah SG-Trainer Ralf Behle nicht nur die Favoritenrolle seiner Truppe vollauf bestätigt, sondern auch das Ziel erreicht, auf dem Parkett zu begeistern. Es war einmal mehr sehenswert, was die Schwarz-Grünen da aufs Parkett zauberten. Und sie zogen es durch, hatten von der ersten bis zur letzten Sekunde „Bock“. Beim 13:3 gegen den FC Finnentrop trafen Tim Schrage und Hasan Dogrusöz je dreimal, Heiko Entrup zweimal, sowie Lasse Strotmann, Moritz Kümhof, Robin Entrup, Burhan Tuncdemir und Mike Schrage einmal. Florent Shabani, Patrick Günther und Robin Jeworutzki schossen die Tore für den FC Finnentrop. Was Behle zudem wichtig war: „Es hat sich keiner verletzt.“

Fröhlicher Vize

Ein „fröhlicher Vize“ war der SV Heggen. Denn die Mannschaft vom Daspel fährt zum Hallenmasters. Möglich machte dies eine wahre Energieleistung im Halbfinale. 0:2 hatten die Heggener gegen den Bezirksligisten und späteren Dritten SG Serkenrode/Fretter durch zwei Tore von Matthias Schmidt-Holthöfer zurückgelegen, ehe Christopher Baltes, Fabian Meyer, Stephanos Tziabadzidis und Yannick Breidebach die ganz Geschichte unter dem Jubel der vielen Grün-Weißen Fans noch in ein 4:2 umbogen.

Nach diesem Halbfinale war der SV Heggen zu mindestens 95 Prozent qualifiziert für das Kreisturnier in Lennestadt. Nur eine Halbfinal-Niederlage der SG Finnentrop/Bamenohl gegen den FC Finnentrop hätte die Quali noch ins Wackeln bringen können. Aber wie utopisch diese Konstellation war, zeigt jenes 3:13 des FCF.

Heggen beim Masters. Wann hat der Traditionsverein das zuletzt geschafft? „Ich bin seit 1999 im Vorstand. Seitdem nicht,“ antwortete Vorsitzender Michael Berghaus, der über das ganze Gesicht strahlte.

Großer Triumph 1990

Dennoch haben die Heggener eine Masters-Teilnahme in seiner Chronik stehen. Und was für eine! 1990, bei der zweiten Auflage dieses Kreisturniers, war die Mannschaft nicht nur dabei, sondern gewann das Turnier sogar. 7:2 hieß es im reinen Landesliga-Duell zwischen dem SV Heggen und Blau-Weiß Hillmicke. Es war auch das Aufeinandertreffen der Trainergrößen Jörg Rokitte und Ottmar Griffel. Überragend beim damaligen Endspiel in Lennestadt: Thomas Breidebach vom von SV Heggen mit drei Toren.

Zurück zur Gegenwart. Die Masters-Qualifikation machte das Wochenende für den SV Heggen perfekt. Denn der Verein glänzte nicht nur sportlich, sondern auch als Ausrichter an drei Turniertagen. „50 Helfer“ seien im Einsatz gewesen, bei denen sich Berghaus im Rahmen der Siegerehrung ebenso bedankte wie beim Turniersponsor Volksbank.

Mit der Freude über Platz zwei kommt die Vorfreude auf kommenden Sonntag. Der Heggener Co-Trainer Alex Mester: „Wir haben uns gut verkauft. Für die Jungs ist es gut, die Atmosphäre beim Masters schnuppern zu können. Allerdings spielen wir in einer starken Gruppe. Für die jungen Leute ist die Erfahrung super. Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen.“ Spielertrainer Alexander Böhl ergänzte: „Wir hatten schon das Ziel, ins Finale zu kommen. Der zweite Platz und die Masters-Qualifikation ist ein großer Erfolg.“

Willkommen zurück, Hülschotten

Erstmals seit fünf Jahren Abstinenz war Blau-Weiß Hülschotten wieder beim Gemeindeturnier mit von der Partie. Zwar sprang für den D-Kreisligisten kein Punkt heraus in den drei Gruppenspielen, trotzdem war es für ihn kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: „Mehr war nicht zu erwarten, wir sind als krasser Außenseiter angetreten. Der Spaßfaktor stand im Vordergrund, und es hat den Jungs Spaß gemacht,“ sagte Vorsitzender Björn Häussler, der mit 15 Spielern angereist war. Immerhin: gelangen den Blau-Weißen drei Turniertreffer: Für die zeichneten Jannik Decker, Bastian Kramer und Julian Braunschneider verantwortlich.

Vorrunde



FC Finnentrop - SV Heggen0:4

Rönkhausen - Finnentrop/Bamenohl0:8

RW Ostentrop/S. - Hülschotten4:2

Serkenrode/Fretter - Lenhausen6:2

FC Finnentrop - RW Ostentrop/S.2:0

Rönkhausen - Serkenrode/Fr.0:5

SV Heggen - BW Hülschotten5:0

Finn./Bamenohl - Lenhausen8:1

FC Finnentrop - Hülschotten5:1

Rönkhausen - TuS Lenhausen0:1

SV Heggen - Ostentrop/S.5:1

Finnentrop/Bamenohl - Serken./Fretter7:1

Gruppe A

1. SV Heggen 14:1 9

2. FC Finnentrop 7:5 6

3. RW Ostentrop/Sch. 5:9 3

4. BW Hülschotten 3:14 0



Gruppe B

1. SG Finnentrop/Bamenohl 23:2 9

2. Serkenrode/Fretter 12:9 6

3. TuS Lenhausen 4:14 3

4. TV Rönkhausen 0:14 0





Halbfinale

Heggen - Serkenrode/Fretter 4:2

FC Finnentrop - Finnentrop/Bamenohl1:13

Neunmeterschießen um Platz 3

FC Finnentrop - Serkenrode/Fretter 1:2

Endspiel

Finnentrop/Bamenohl - SV Heggen 6:1