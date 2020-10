Finnentrop/Bamenohl: So geht’s für den Oberligisten weiter

Die Partien der ersten Mannschaft in der Oberliga gegen die Hammer SpVg und die der Zweiten gegen den FSV Helden waren abgesetzt worden, die Dritte hatte vom Spielplan her frei.

Doch Stand Montag soll dies die Ausnahme bleiben. „Wir haben am Samstag mit dem Gesundheitsamt das ganze Thema aufgearbeitet, und dann auch abgeklärt, wie die zeitlichen Abfolgen waren“, sagte André Ruhrmann, Sportlicher Leiter der SG.

Das Ergebnis: Der betroffene Spieler bleibt in Quarantäne. „Aber aufgrund der zeitlichen Befristung trifft es keinen weiteren Spieler“, ergänzt André Ruhrmann. Das wiederum bedeutet, dass die Oberliga-Mannschaft ihr Pokalspiel am Donnerstag beim TuS Rhode ebenso austragen kann wie ihr Meisterschaftsspiel bei den Sportfreunden Siegen am Sonntag. Mit den betreffenden Staffelleitern hatte sich der Verein kurzgeschlossen, „sie wissen Bescheid“, so Ruhrmann.

Hygienekonzept funktioniert gut

Dank des gut funktionierenden Hygiene-Konzepts der SG habe die Rückverfolgung keinen der Spiel- oder Trainingsbetriebe bei der SG Finnentrop/Bamenohl betroffen. André Ruhrmann: „Auch wenn das Training innerhalb des Betrachtungszeitraumes gelegen hätte, hätten die Hygienemaßnahmen so weit gegriffen, dass wir uns maximal über vier Spieler der Ersten unterhalten hätten und zwei der Zweiten“.

Somit steht die SG Finnentrop/Bamenohl mit „nur“ einem nachzuholenden Spiel im Vergleich zu manch anderem Oberligisten noch gut da, Schermbeck und Holzwickede sind am 9. Spieltag schon drei Partien im Rückstand. Wann das Finnentrop/Bamenohler Spiel gegen Hamm nachgeholt wird, ist noch offen. Ruhrmann: „Ich denke mal, in den nächsten drei Wochen. Vielleicht auch am Samstag vor Totensonntag, wenn die Kreisigen einen Spieltag haben, wir aber nicht“. Das hänge natürlich auch vom Gast aus Hamm an, „sie haben die Anreise und sie haben ein Vetorecht, wenn es um Termine geht“.

Andre Ruhrmann ist frh, dass es so ausgegangen ist, „Wobei doch schon einiges an Management auf einen zukommt ujnd die Spieler natürlich unheimlich scnell verfügbar sein müssen und die Disziplin haben müssen. Denn solange man keine amtliche Mitteilung kriegt, heißt es: Zu Hause bleiben“.