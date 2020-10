Finnentrop/Bamenohl: Oberliga-Spiel „nicht gefährdet“

Fakt ist: Es wird nicht abgesagt. „Nein, gefährdet ist das Spiel auf keinen Fall“, antwortete Julian Gabriel, Geschäftsführer, am Mittwoch. Der Verein werde aber am Sonntag alle möglichen Maßnahmen treffen, was Hygiene, das Tragen der Masken und mehr betrifft. Gabriel: „Und wir werden definitiv nicht mehr 500 Zuschauer reinlassen können, das steht schon fest“.

20 Prozent der Kapazität

Nicht aber, auf wie viele Fans man reduziert werde. 20 Prozent der Kapazität ist der Richtwert, das sind 350 bis 400 etwa - bei einem theoretischen Fassungsvermögen von 1900 Leuten. Gabriel: „Was möglich ist, wird gerade vom Ordnungsamt geprüft“. Das Amt wird am Sonntag am Platz erscheinen. „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, sagt Julian Gabriel. Der Fußballmagnet steht auch behördlicherseits im Blickpunkt.

Der Gegner kommt ebenfalls aus einem Risikogebiet: Hamm. Viele Gästefans werden nicht erwartet, auch wegen der frustrierenden „Null“ auf dem Punktekonto. Gabriel: „Die Rückmeldung aus Hamm kriege ich am Freitag 18 Uhr“. Der Vorverkauf für die heimischen Fans ist schon angelaufen, wurde aber am Sonntagabend gestoppt, „weil wir auch Angst hatten, das wir nur 300 reinlassen dürfen“, so Gabriel. Das letzte Heimspiel, das 5:4 gegen Paderborn II, hat natürlich das Interesse nochmals wie eine Stichflamme in die Höhe schießen lassen. Gabriel: „Der Super-Gau wäre gewesen, wen wir ganz ohne Zuschauer hätten spielen müssen“.