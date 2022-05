Finnentrop/Bamenohl macht Riesenschritt zum Klassenerhalt

Finnentrop/Bamenohl. Finnentrop/Bamenohl gewinnt durch drei Tore von Rafael Camprobin beim Spitzenreiter TSG Sprockhövel mit 3:1.

Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl kommt dem Klassenerhalt immer näher. Die Mannschaft von Trainer Ralf Behle gewann beim Tabellenführer TSG Sprockhövel mit 3:1 (1:0) und hat nun ein Fünf-Punkte-Polster auf Abstiegsränge.

Ralf Behle war mächtig stolz: „Das war ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Was sie vor allem in Sachen Disziplin und Einsatzbereitschaft gegen eine der besten Mannschaften der Liga gezeigt hat, war einfach große Klasse.“

Mann des Spiels war Rafael Camprobin, der alle drei Tore für die Gäste erzielte. Doch der Reihe nach. Finnentrop/Bamenohl war von Beginn an hellwach und hätte schon nach sechs Minuten 2:0 führen können, wenn nicht sogar müssen. „Da sind wir zwei Mal allein auf den Torwart zugelaufen. Das waren zwei hundertprozentige Chancen. Da kriegt man als Trainer schon böse Vorahnungen“, berichtete Ralf Behle.

Aber diese wurden zum Glück nicht Realität. Im Gegenteil. In der 25. Minute schlug Camprobin zum ersten Mal zu. Nach der Pause kam Finnentrop/Bamenohl zugute, dass ein Sprockhöveler in der 56. Minute nach einem rüden Foul an Phillip Hennes Rot sah. Ein Doppelschlag von Camprobin in der 72. und 75. Minute brachte die SG dann endgültig auf die Siegerstraße. Demirs Treffer zum 1:3 (84.) war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.

Finn./Bamenohl: Klose, Christopher Hennes, Anhari (66. Tews), Scheppe (78. Thöne), Mayer, Lasse Strotmann, Kümhof, Phillip Hennes, König (84. Humberg), Camprobin (81. Herrmann), Stange.

