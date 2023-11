Finnentrop/Bamenohl lässt Bövinghausen keine Chance

Finnentrop/Bamenohl Seine beste Saisonleistung zeigte der heimische Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl beim 4:1-Sieg gegen den TuS Bövinghausen.

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat sich nach zwei Niederlagen und zuletzt scharfer Kritik von Trainer Ibou Mbaye zurückgemeldet – und wie. Mit einer auch in dieser Höhe verdienten 1:4 (1:2)-Niederlage schickte der heimische Fußball-Oberligist die ambitionierten Gäste vom TuS Bövinghausen nach Hause zurück. Da wurden Erinnerungen wach an den 7:3-Auswärtssieg in Dortmund in der vergangenen Saison, das letzte Spiel von Weltmeister Kevin Großkreutz im TuS-Trikot.

Die erneute Schlappe konnte auch der ehemalige Bundesligaprofi Marcel Heller nicht verhindern, der in der Startformation von Bövinghausen stand. Den 37-jährigen Angreifer, der seine besten Fußballjahre beim SV Darmstadt 98 erlebte, war bei der SG-Abwehr in guten Händen. „Es macht Bock, gegen Stürmer wie Marcel Heller zu spielen“, lachte Defensivspezialist Maximilian Humberg nach dem Schlusspfiff.

Das zeigt den Charakter meines Teams. Ibou Mbaye, Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl

Die erste Chance vor offiziell 217 Zuschauern hatten die Gäste. In der sechsten Minute tauchte Abwehrchef Jeron Al-Hazaimeh in aussichtsreicher Position vor dem Tor von Ahmend Shaqiri auf, traf den Ball aber nicht richtig und verzog. Auf der anderen Seite ging immer dann die Post ab, wenn Finnentrop/Bamenohl umschaltete und die pfeilschnellen Spitzen Bernie Lennemann und Maurice Danielle Werlein ins Spiel brachte. Eine Kombination der beiden Angreifer schloss Werlein mit dem 1:0 (16.) ab. Anschließend verfehlte ein Distanzschuss von Gordon Meyer nur knapp das Gästetor. Besser machte es Lennemann mit dem 2:0 in der 40. Minute. Auch der Anschlusstreffer ging auf das Konto eines SG-Spielers. Der starke Mohamed Lamine Kourouma köpfte den Ball nach einem Freistoß von Migel-Max Schmeling ins eigene Tor.

Ungünstiger Zeitpunkt

Aber das unglückliche Gegentor zu einem ungünstigen Zeitpunkt brachte die Mbaye-Elf nicht aus dem Konzept – ganz im Gegenteil. Mit dem 3:1 nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichters Philip Roedig sorgte Phillip Hennes für die Vorentscheidung. „Vorlage Bernie Lennemann, Vollstrecker Phillip Hennes“, rief der Stadionsprecher unter dem Jubel der SG-Anhänger ins Mikrofon.

Spätestens nach dem 4:1 (52.) war die Partie entschieden. Nach einem Foul an Lennemann zeigte der Unparteiische auf den Punkt und Phillip Hennes ließ sich die Chance nicht entgehen. Unter den Augen ihres Ex-Trainers Ralf Behle waren die Platzherren in der letzten halben Stunde dem 5:1 näher als Bövinghausen dem Anschlusstreffer.

Nach der vom Schiedsrichter Roedig pünktlich abgepfiffenen Partie freute sich SG-Übungsleiter Ibou Mbaye über die „beste Saisonleistung“ seiner Elf. „Das zeigt den Charakter meines Teams“, lobte der Soester die Reaktion auf die zuletzt schwachen Leistungen. Mbaye freute sich neben einer starken Offensivleistung vor allem über die Arbeit der gesamten Mannschaft gegen den Ball.

Für Gästespieler Albin Thaqi war die Partie bereits nach 40 Minuten beendet. Die Nummer 37 musste nach einem unglücklichen Zweikampf mit einer Kopfverletzung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gute Besserung von dieser Stelle aus.

