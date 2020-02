Finnentrop/Bamenohl holt sich die Tabellenführung zurück

Dabei deutete in den ersten 25 Minuten nichts auf einen klaren Erfolg der Gastgeber hin. Am Ende reichten dem Team von Cheftrainer Ralf Behle eine durchschnittliche Leistung und eine erstklassige Chancenverwertung, um Neheim vor 300 Zuschauern deutlich in die Schranken zu verweisen.

Dabei waren die Gäste zum Nachholspiel angereist, um in Bamenohl zu gewinnen. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Andreas Braun aus Schwerte war SC-Trainer Alex Bruchhage aber nur mit dem Ergebnis seines BVB in Bremen zufrieden. Der eigenen Mannschaft attestierte Bruchhage, gerade von der Westfalenpost zum Trainer des Jahrzehnts im Hochsauerland gewählt, eine mutlose Vorstellung. Zudem sah Torhüter Justin Schröter bei den Gegentoren von Phillip Hennes (26.), Nicolas Herrmann (36.) und Tim Schrage (73.) schlecht aus. Nur beim 4:0 (79.), als ihn SG-Kapitän Phillip Hennes tunnelte, hatte der Schlussmann keine Chance.

„Unser Spielplan ist voll aufgegangen“, lobte Ralf Behle die „taktische Disziplin“ seines Teams. „Das war heute kein schöner Fußball, was zählt sind die drei Punkte gegen einen starken Gegner“, betonte der Kirchhundemer auf der Pressekonferenz im diesmal nicht ganz so vollen Vereinsheim. „Ich drücke euch die Daumen für den Aufstieg“, gehörte Neheims Alex Bruchhage das Schlusswort. Später mehr.