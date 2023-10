Finnentrop/Bamenohl: Auf Naturrasen nicht verstecken

Finnentrop/Bamenohl. Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl will nach dem 4:3- Sieg gegen Ennepetal bei Westfalia Rhynern in Erfolgsspur bleiben

Nach nicht weniger als sechs sieglosen Begegnungen, mit vier Niederlagen in Serie, konnte die SG Finnentrop/ Bamenohl beim torreichen 4:3-Sieg gegen den TuS Ennepetal endlich wieder ein Erfolgserlebnis in der Oberliga Westfalen feiern.

Trainer Ibou Mbaye hatte dabei eine leidenschaftliche Leistung seiner Mannschaft gesehen, die nun auch im Auswärtsspiel beim Tabellenelften SV Westfalia Rhynern wieder abgerufen.

Rhynern ein Punkt vor der SG

,,Rhynern gehört zu den besten Mannschaften in der Liga und spielt schon seit einigen Jahren im oberen Tabellendrittel mit. Sie haben also ganz andere Ambitionen als wir“, so Mbaye, der aus seinem Wohnort Soest diesmal eine nur kurze Anreise hat und die Spiele des Gegners auch schon seit längerer Zeit mitverfolgt: ,,Es kommt eine sehr schwierige Aufgabe auf uns zu. Zudem spielen wir auf Naturrasen, was sicher ein Vorteil für die sehr erfahrene Heimmannschaft ist.“

Das Team aus dem flächenmäßig größten Bezirk der Stadt Hamm in Westfalen hat, nach einem 0:0 in Gievenbeck, einen Punkt mehr auf dem Konto stehen als die Mbaye-Elf, die mit jetzt acht Punkten Tabellenrang zwölf belegt.

Die Finnentrop/Bamenohler wollen, nach dem souveränen 8:0-Sieg im Kreispokal beim A-Kreisligisten Grün-Weiß Elben und dem ersten Heimsieg in der laufenden Saison, ihre kleine Serie jetzt auch beim Tabellenelften, der mit Hakan Sezer (6 Tore) einen treffsicheren Torschützen in seinen Reihen hat, weiter ausbauen.

,,Wir haben uns natürlich riesig über den Heimsieg gegen den TuS Ennepetal gefreut und die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, aber wir können die Situation jetzt auch richtig einschätzen und sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen“, erklärt Mbaye: ,,Im Spiel wollen wir wieder mit viel Leidenschaft und großer Laufbereitschaft erfolgreich sein. Wir werden uns ganz sicher nicht verstecken.“

Die Gastgeber blieben, nach einem schlechten Start mit drei Niederlagen, in den letzten fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen und konnten sich in den Heimspielen gegen Victoria Clarholz und Türkspor Dortmund, jeweils klar mit 3:1 durchsetzen. Dagegen feierte die SG Finnentrop/Bamenohl, in der Liga, zuletzt beim 3:1 gegen die SG Wattenscheid 09 am ersten Spieltag, den letzten Auswärtssieg.

Kümhof fehlt wohl weiterhin

Die Reise nach Rhynern kann der ehemalige Olper Alexander Santana leider nicht antreten. Der Abwehrspieler zog sich, im Spiel gegen Ennepetal einen Patellasehnenriss zu und fällt, nach einer Operation, voraussichtlich bis zum Ende des Jahres aus. Zudem wird wohl auch Kapitän Moritz Kümhof noch nicht im Kader stehen.

In der vergangenen Saison gelang der SG Finnentrop/Bamenohl nach zwei Niederlagen zum ersten Mal ein Punktgewinn gegen Rhynern. Am 16. April gab es in Rhynern ein 1:1 Unentschieden für die SG, die damals noch von Ralf Behle trainiert wurde. Der Ex-Hünsborner Daniel Jung brachte vor einem guten halben Jahr die SG Finnentrop/Bamenohl in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Bitter: Der 1:1-Ausgleich durch Halil Can Dogan fiel erst in der 90. Minute und raubte damit der SG Finnentrop/Bamenohl spät zwei Punkte.

Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15 Uhr in der Kümpel-und Hellmeister-Arena.

