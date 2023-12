Feuerwerk an guten Ergebnissen

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk konnten die Staffelmädels der StG Olpe-Lennestadt-Fretter ihrem Trainer Michael Kluge nicht machen.

Grenzenloser Jubel

Als Lena Hurajt mit der Fabelzeit von 1:45,13 Minuten im Ziel war, gab es kein Halten mehr für das Quartett sowie den beiden Ersatzläuferinnen Daria Popov und Julia Henke. Die Anspannung löste grenzenlosen Jubel und Umarmungen aus. Die Auslosung hatte es mit der Außenbahn gut gemeint. Startläuferin Maja Blagojevic konnte als Führende störungsfrei wechseln und das galt auch für die nachfolgenden schnellen Mädels.

Wir wollen bis zu den Westfalenmeisterschaften in sechs Wochen noch ein bis zwei Sekunden schneller werden. Dieter Rotter

Am 6. Januar 2024 wird die Staffel erneut in Dortmund an den Start gehen mit dem Ziel, sich mit einer Leistungsverbesserung für die anstehenden Westfälischen Titelkämpfe Ende Januar und die DM im Februar in Stellung zu bringen. Mit einer Sondergenehmigung des DLV durfte die U14 des Skiclub Olpe über 4x200 Meter starten. Diese Sondergenehmigung war erforderlich, da das Startrecht in dieser Staffel erst für die Altersklassen U16 und älter zugelassen ist.

In Ermangelung einer Hallen-Kunststoffbahn in Olpe hatte Trainer Dieter Rotter das Vorbereitungstraining weitgehend im frostigen Kreuzbergstadion durchgeführt – und das mit durchschlagendem Erfolg.

Doppelsieger Jona Drach vom TV Olpe. Foto: Privat

In der Siegerzeit von 1:53,56 Minuten distanzierte das U14-Quartett Jana Steinhoff, Alea Bremecker, Johanna Uelner und Thea Köhler die beiden hoch gehandelten Teams vom TV Wattenscheid 1 (1:53,69 Minuten) und TV Wattenscheid 2 (2:02,06 Minuten) ebenso deutlich wie die im Schnitt zwei Jahre älteren Teams des LAZ Regio Herford (1:57,94 Minuten) und des TV Werne.

Hoffen auf milden Winter

Dazu Trainer Dieter Rotter: „Das ist eine gute Basis. Wir wollen aber bis zu den Westfalenmeisterschaften in sechs Wochen noch ein bis zwei Sekunden schneller werden. Dafür müssten sich alle bei den Einzelzeiten um ein paar Zehntel noch steigern, um in der Folge die Wechselgeschwindigkeit zu verbessern. Das sei durch Tempoläufe im Stadion auf hohem Niveau zu erreichen.“ Landestrainer Dieter Rotter ist optimistisch und hofft auf einen Winter mit milden Temperaturen, um im Kreuzbergstadion trainieren zu können. Zudem hat er schon zwei Trainingszeiten in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund gebucht.

Auch in den Individualdisziplinen gab es einige überragende Resultate. „Das war geradezu ein Feuerwerk an guten Ergebnissen“, freuten sich Thorsten Kämpfer und Karl-Heinz Besting von der Olper Leichtathletik. Allen voran war es Mia Gross (W12), die über 60 Meter Hürden die gesamte Konkurrenz von 16 Starterinnen hinter sich ließ. „Mia hat schon für ihre Altersklasse eine sehr ausgefeilte Technik“, erkannte der sehr akribisch arbeitende Dieter Rotter. Dazu kamen noch zwei zweite Plätze im Weitsprung mit 4,46 Meter unter 24 Teilnehmerinnen und über 60 Meter unter 45 Konkurrentinnen.

Ein Traumergebnis erzielten Pauline Dinter und Alicia Huperz (beide W12) mit einem Doppelsieg im Kugelstoßen. Mit 7,81 Meter übertraf Pauline Dinter ihre „Silber-Weite“ vom Sommer bei den Westfälischen Meisterschaften. Die Acht-Meter-Marke hat sie fest im Visier. Direkt dahinter Alicia Huperz mit 7,61 Meter. Beide junge Athletinnen ließen 13 Mitbewerberinnen keine Chance. Aufs Podium lief auch Jana Steinhoff über 60 Meter mit starken 9,96 Sekunden.

