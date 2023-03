Feinschliff für Mission Europameisterschaft in Elspe

Elspe. CP-Nationalmannschaft bestreitet am Wochenende ein dreitägiges Trainingslager im Wiesengrund.

Zum ersten von insgesamt vier geplanten Leistungslehrgängen trifft sich am kommenden Wochenende die CP-Fußball-Nationalmannschaft in Elspe. Los geht es am Freitagabend, Schluss ist am Sonntagmorgen.

In Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Oristano (Sardinien) vom 29. Mai bis 11. Juni gilt es wieder, der Mannschaft in diversen Trainingseinheiten den nötigen Feinschliff zu geben und Spielzüge sowie taktische Dinge zu trainieren. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, so der hochmotivierte Nationalcoach Conny Fritsch. „Wir haben wieder einige neue Spieler gefunden, die jetzt im Trainingslager getestet und vor klassifiziert werden, ob sie für die Mannschaft in Frage kommen“, so Fritsch weiter.

„Wir haben alles für einen reibungslosen Ablauf organisiert und freuen uns, die CP-Nationalmannschaft in den frisch renovierten Räumlichkeiten und auf dem neuen Kunstrasenplatz begrüßen zu dürfen“, so Michael Meyer vom Vorstand des SSV Elspe, der gleichzeitig Teammanager der CP-Nationalmannschaft ist.

Die Spieler und Funktionäre reisen wieder aus ganz Deutschland an. Neben den beiden heimischen Spielern Simon Kümhof und Robin Meyer kommen die meistern Spieler aus NRW und Bayern. Weitere Spieler kommen aus Kiel, Bremen, Osnabrück und Hoffenheim.

Vier Trainingseinheiten sind am kommenden Wochenende geplant, als Auftakt für das Jahr 2023. Weiter geht es vom 21. bis 23. April mit dem zweiten Lehrgang und vom 12. bis 14. Mai jeweils in Elspe.

Vom 26. bis 29. Mai trifft sich die Mannschaft zum finalen Lehrgang in Geisenhausen (Landshut), von dort aus geht es dann am 29. Mai zum Flughafen nach München, wo die Mission Europameisterschaft angetreten wird.

