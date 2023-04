Fußball-Westfalenliga FC Lennestadt zeigt tolle Moral beim 3:3 in Wanne-Eickel

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist kann im wichtige Kellerduell drei Rückstände ausgleichen und damit den Nichtabstiegsplatz verteidigen.

Es wurde zwar nichts mit dem ersten Sieg des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt im neunten Versuch gegen Angstgegner DSC Wanne-Eickel. Aber insgesamt kann das 3:3 im wichtigen Kellerduell beim Tabellenvierzehnten als Erfolg, vielleicht sogar als „gefühlter Sieg“ betrachtet werden. So sah es auch FCL-Trainer Jan Hüttemann: „Wichtig war, dass wir nicht verloren haben und damit unseren Zwei-Punkte-Vorsprung auf Wanne-Eickel auf dem ersten Abstiegsplatz verteidigt haben.“

Dabei begann das Spiel alles andere als gut für die Gäste. Bereits in der zweiten Minute erzielte van der Heusen nach einer Ecke das 1:0 für Wanne. Aber die Gäste kamen bereits in der 22. Minute durch einen Abstauber von Jakob Vollmert zum 1:1-Ausgleich. Die Freude darüber hielt allerdings nur acht Minuten. Denn da gelang David Sdzuy nach einem erneuten Fehler in der FCL-Deckung das 2:1 für die Gastgeber.

Nach der Pause drängte der FC Lennestadt auf den Ausgleich. Der fiel dann auch in der 60. Minute. Eine Flanke verlängerte Christian Schmidt. Am langen Pfosten stand Bernie Lennemann und schob das Leder ins Netz. Doch nur zwölf Minuten später lagen die Gäste wieder zurück. Nach einem langen Ball steuerte Kadiu allein auf FCL-Keeper Kevin Schulte zu und traf zum 3:2. Aber auch den dritten Rückstand steckten die Gäste weg. Nach Vorarbeit von Mika Ahlemeyer, der sein Stammelfdebüt feierte, erzielte Christian Schmidt in der 78. Minute das 3:3. „Mika hat nicht nur wegen der Torvorbereitung ein super Spiel gemacht“, lobte Hüttemann seinen jungen Linksverteidiger.

Danach gab es einen offenen Schlagabtausch, in dem aber keine Tore mehr fielen. „Unter dem Strich war es ein verdientes Ergebnis. Leider haben wir die Gegentore zu leicht weggeschenkt. Aber wir haben eine gute Moral gezeigt und drei Rückstände ausgeglichen“, resümierte Jan Hüttemann die Partie.



FC Lennestadt: Schulte, Hebbeker, Butzkamm, Ahlemeyer, Eickelmann, Schmidt, Friedrichs, Stemmer, Krause, Vollmert, Lennemann.

