FC Lennestadt wankt im Stadtpokalfinale, fällt aber nicht

Halberbracht. Fußball-Westfalenligist gewinnt Endspiel in Halberbracht gegen A-Kreisligist SG Kirchveischede/Bonzel mit 2:1 nach Verlängerung.

Der große Favorit musste lange um den erneuten Triumph bangen. Am Ende hatte der Titelverteidiger aber doch wieder die Nase vorn. Die Rede ist vom FC Lennestadt. Beim Stadtpokalturnier, das Vatanspor Meggen in Halberbracht ausrichtete, behielt der Westfalenligist im Finale gegen A-Kreisligist SG Kirchveischede/Bonzel die Oberhand. Der drei Klassen höhere FC Lennestadt benötigte allerdings eine Verlängerung, ehe er zum 2:1-Siegtor kam.

Christian Schmidt brachte den FC Lennestadt, der auf den im Urlaub weilenden Torjäger Florian Friedrichs verzichten musste, in der vierten Minute des Finales durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Aber Kirchveischede/Bonzel kam durch Bruno Gonvalves in der elften Minute zum 1:1-Ausgleich.

Beide Mannschaften hatten sehr gute Chancen, in der regulären Spielzeit das Siegtor zu erzielen. Die beste Möglichkeit für den Außenseiter hatte Lars Hoffmann, der völlig allein vor FCL-Keeper Kevin Schulte auftauchte. Aber Kevin Schulte zeigte seine ganze Klasse und machte die Chance mit einer spektakulären Fußabwehr zunichte. Zwei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit traf Christoph Hebbeker auf der Gegenseite das Lattenkreuz.

Ventes Schlenzer entscheidet

So ging es in die Verlängerung. Da scheiterte Hoffmann in der zweiten Minute mit einem Volleyschuss erneut an Kevin Schulte. So kam es, wie es kommen musste: Das entscheidende 2:1 gelang Peter Vente zwei Minuten später auf der Gegenseite mit einem sehenswerten Schlenzer ins rechte Eck.

FCL-Trainer Jan Hüttemann freute sich sehr über seinen ersten Stadtpokalsieg mit dem FC Lennestadt: „Wir wollten mit einem Erfolgserlebnis in die Saisonvorbereitung starten. Das ist uns gelungen. Ein großes Lob geht an die SG Kirchveischede/Bonzel. Die haben es im Finale sehr gut gemacht und sich nicht nur hinten reingestellt. Mit der Art und Weise, wie wir im Turnier gespielt haben, bin ich nicht unbedingt zufrieden, was ich extrem schade finde. Aber es ist auch nicht immer leicht, als klarer Favorit an den Start zu gehen.“

Hüttemann spielte mit seiner leichten Kritik damit auf die etwas holprige Vorrunde an. Denn da hatte der Titelverteidiger und Topfavorit mehr Mühe als erwartet. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz setzte sich der Westfalenligist in der Gruppe D gegen B-Kreisligist SSV Elspe (beide 4 Punkte) durch.

Die besten Teams im Finale

Dominik Allebrodt, Spielender Co-Trainer des tapferen Finalisten SG Kirchveischede/Bonzel, der Cheftrainer André Weigler in Halberbracht vertrat, freute sich über Jan Hüttemanns Lob und den Auftritt seines Teams: „Ich bin mit dem zweiten Platz auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir haben alles abgerufen, was wir hatten. Letztlich standen sich im Finale die beiden besten Mannschaften gegenüber.“

FCL-Kapitän Kevin Schulte frohlockte über die gelungene Titelverteidigung: „Wir haben uns für das Turnier vorgenommen,Trainingsinhalte umzusetzen. Gerade mit den vielen jungen, neuen Spielern ist es wichtig, die Abläufe einzustudieren. Ich glaube, man konnte gut sehen, dass wir eine gute Truppe haben. Es war das erwartet schwere Turnier. Die Mannschaften machen es uns immer extrem schwer. Sie stehen tief und verteidigen gut. Aber wir haben oftmals gute Wege gefunden, trotzdem gefährlich zu werden. Wir haben das Turnier gewonnen, das war erstmal das Hauptziel. Jetzt arbeiten wir weiter auf den Saisonstart hin.“

Ein Wermutstropfen auf den Sieg war eine schwere Schulterverletzung von Marvin Schulz im Finale gegen Kirchveischede/Bonzel. Das Sturmtalent des FCL wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. „Die Bänder sind beschädigt, der Knochen ist in Ordnung“, berichtete Jan Hüttemann auf Nachfrage. Der FCL- Trainer hofft auf keine allzu lange Pause von Marvin Schulz.

Dritter wurde A-Kreisligist FC Langenei/Kickenbach durch einen 4:3-Sieg im Elfmeterschießen über C-Ligist SG Saalhausen/Oberhundem. „Leider haben wir im Halbfinale schwach gespielt. Im Elfmeterschießen haben wir dann wieder eine starke Leistung geboten“, schmunzelte Laki-Coach Benedikt Kürpick.

Wohl wahr: Die Halbfinalspiele waren klare Angelegenheiten. Die SG Kirchveischede/Bonzel schlug den FC Langenei/Kickenbach mit 3:0 und der FC Lennestadt C-Kreisligist SG Saalhausen/Oberhundem durch Treffer von Lennemann (2), Marvin Schulz und Christian Schmidt sogar mit 4:0.

Am Ende gab es viele strahlende Gesichter. „Wir haben sehr faire Spiele gesehen. Nach der langen Corona-Zeit freuen wir uns, dass wir endlich wieder das Turnier austragen konnten. Das Niveau war vielleicht nicht ganz so hoch. Aber die Mannschaften stehen auch erst am Anfang der Vorbereitung. Letztlich stand der Spaß im Vordergrund“, sagte Lothar Schenk, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes von Lennestadt.

Lob für Vatanspor Meggen

Rainer Krahl, im Stadtsportverband für Fußball zuständig, lobte alle, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben: „.Ein Kompliment geht an alle Aktiven und Verantwortlichen und vor allem an Vatanspor Meggen für die hervorragende Ausrichtung des Turniers.“

Dem Lob von Rainer Krahl für alle Akteure schloss sich auch Lennestadt stellvertretender Bürgermeister Michael Beckmann an: „Wir haben an allen Tagen sehr gute Spiele und vor allem ein spannende Endspiel gesehen. Ein besondere Dank von mir geht auch an alle Schiedsrichter, die in der Woche hier im Einsatz waren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe