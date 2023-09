FC Lennestadt: Vorletzter nach schlechtester Saisonleistung

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt kassiert gegen Aufsteiger Horsthausen mit 0:2 seine erste Heimniederlage und rutscht auf Platz 15 ab.

Große Enttäuschung beim FC Lennestadt. Mit 0:2 (0:1) kassierte der heimische Fußball-Westfalenligist gegen Aufsteiger SpVgg Horsthausen seine erste Heimniederlage und rutschte damit auf den vorletzten Platz ab.

Und allen Zeugen des Spiels ist spätestens seit dem gestrigen Sonntag klar, dass es für den FC Lennestadt - zumindest mit dieser Leistung - schwer werden wird, die Klasse zu halten.

Kapitän Kevin Schulte schüttelte nach dem Abpfiff enttäuscht den Kopf. „Das war sicherlich unsere schlechteste Saisonleistung. Wir hätten wohl noch drei Stunden spielen können, und hätten kein Tor erzielt. Und hinten steht beim 0:2 einer völlig frei in der Box. Da darf man sich dann nicht wundern, wenn man so ein Spiel verliert“, sagte der FCL-Keeper, der seine Mannschaft mehrmals mit tollen Paraden vor einem Gegentor und damit vor einer höheren Niederlage bewahrte.

Über halbe Stunde Verspätung

Zunächst einmal mussten sich die rund 150 Zuschauer in Geduld üben, denn das Spiel wurde mit über 30 Minuten Verspätung angepfiffen. Der Grund: Die Gäste aus Herne saßen auf der A 45 in einem Stau fest, aber sie fanden dann schließlich doch noch den Weg ins Henselstadion.

Und zunächst schien es so, als ob die lange Wartepause den Gastgebern besser getan hätte. Denn bereits in der dritten Minute hatte der FCL seine erste Chance. Florian Friedrichs tauchte frei vor dem Gästetorwart auf, aber sein Schuss war zu schwach, sodass Benjamin Carpentier halten konnte. In der zehnten Minute schoss Laurits Strotmann den Ball nach einer Ecke drüber.

Aber danach bekamen die Gäste immer mehr Oberwasser. Und in der 13. Minute gab es den ersten Warnschuss in Form einen Alutreffers von Tim Kilian. In der 20. Minute folgte dann die „kalte Dusche“ im Glutofen Henselstadion für den FCL. Yassin Bouchantiya tankte sich im Sechzehner gegen mehrere FCL-Abwehrspieler durch und schob den Ball an Kevin Schulte vorbei zum 0:1 ins Netz.

Das war ein nicht unverdienter Rückstand, den Florian Friedrichs in der 37. Minute fast wettgemacht hätte. Da überlupfte er Torwart Carpentier geschickt, der Ball flog aber nur an den Pfosten. Eine tolle Aktion des FCL-Spielertrainers, die aber auch fast seine letzte nennenswerte vor des Gegners Tor war, denn nach der Pause hatte der FC Lennestadt keine echte Möglichkeit mehr.

Und um ein Haar wäre es bereits mit 0:2 in die Kabine gegangen. Denn nach einem schönen Alleingang donnerte Mahmud Siala den Ball aus sieben Meter an die Unterkante der Latte, von wo aus er zurück ins Feld sprang.

Die zweite Halbzeit war - wie bereits erwähnt - eine einzige Enttäuschung für die FCL-Fans. Nach vorne lief bei den Gastgebern gar nichts mehr. Hinten rettete Kevin Schulte gegen Aydin mit einer tollen Parade (64.). In der 75. Minute war aber auch Schulte machtlos, als Bouchantiya vom linken Flügel flankte und Deniz Erzügel völlig frei stehend aus fünf Metern zum 0:2 einköpfen konnte.

Das war auch schon der Endstand. Spielertrainer Florian Friedrichs brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt. „Es war schon extrem enttäuschend, was wir aufs Feld gebracht haben. Das war ein ganz schwaches Westfalenliga-Spiel. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe und nach vorne kommt zu wenig. Vier Punkte nach fünf Spielen sind schon extrem wenig. Jetzt sind wir dazu verdammt, dringend Punkte zu holen. Aber jetzt geht es gegen Wanne-Eickel und Obercastrop. Es wird nicht leichter.“

