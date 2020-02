FC Lennestadt vor heißem Tanz auf Karneval

Lennestadt. Die Tormaschinen des ersten Westfalenliga-Spieltags 2020 duellieren sich am Karnevalssamstag in Hohenlimburg.

Tabellarisch hat sich gegenüber dem ersten Versuch vor zwei Wochen nichts geändert. Doch die Westfalenliga-Partie zwischen dem Sechsten SV Hohenlimburg und dem Vierten FC Lennestadt am Karnevalssamstag ist eher noch interessanter geworden, als am ursprünglichen Termin vor zwei Wochen.

Denn zwischen dem ersten Versuch der Austragung, der die wie alle anderen Partien des zweiten Rückrunden-Spieltags vom Sturm „Sabine“ im wahrsten Sinne des Wortes abgeblasen wurde, und Versuch Nummer zwei liegen zwei imposante Siege mit jeweils einem halben Dutzend Toren für beide Teams. Den Fans beider Mannschaften winkt also ein heißer Fußball-Tanz am Karnevalssamstag.

Großer Respekt vor Hohenlimburg

Aufsteiger SV Hohenlimburg demonstrierte seine Klasse beim 6:1-Kantersieg beim Gerlingen-Gegner Concordia Wiemalhausen. Der FC Lennestadt startete mit dem 6:3-Spektakel gegen die SpVgg Erkenschwick ins Jahr 2020.

„Insgesamt war das ein verdienter Sieg. Leider haben kurz vor Schluss für zehn Minuten völlig den Faden verloren, als Erkenschwick aus dem 4:0 ein 4:3 machte. Das war auch einigen Umstellungen geschuldet, die bei der klaren Führung vielleicht zu früh kamen. Als die revidiert wurden, klappte es wieder und wir haben noch 6:3 gewonnen. Es war ein klasse Spiel für die Zuschauer. Ich gewinne doch auch lieber 6:3 als 1:0“, so FCL-Trainer Jürgen Winkel.

Dazu müsse auch bedacht werden, dass der enorm wichtige Angreifer Christian Schmidt wegen seiner Kopfverletzung früh vom Platz musste und so ein ganz wichtiger Spieler über eine ganz lange Zeit gefehlt habe, betonte Jürgen Winkel.

Vor dem SV Hohenlimburg hat Jürgen Winkel großen Respekt. „Die stehen nicht umsonst so weit oben. Trainer Michael Erzen hat dort in den letzten Jahren tolle Arbeit geleistet. Die haben vor allem eine bärenstarke Offensive. Wer 6:1 in Wiemelhausen gewinnt, der ist schon stark. Immerhin ist Wiemelhausen die einzige Mannschaft, gegen die wir zuhause verloren haben. Sicher will man eigentlich immer gewinnen, aber in Hohenlimburg wäre ich erstmal mit einem Punkt zufrieden.“

Personell sieht es beim FC Lennestadt nicht so gut aus. „Einige Spieler sind angeschlagen und mussten in dieser Woche beim Training aussetzen. Bei einigen wird es eine Punktlandung geben“, so Jürgen Winkel. Der FCL-Coach hofft auf den Einsatz von Christian Schmidt, obwohl der erst am Donnerstag wieder arbeiten konnte und ihm, wie er am Dienstag via Facebook mitteilte, „noch ein bisschen der Schädel brummte“. Fehlen werden Innenverteidiger Lukas Völmicke (private Gründe) und Myles Schulz Dafür sind die Verteidiger Daniel Schmidt und Nils Hochstein wieder dabei.

Drei klare FCL-Siege mit 15:1 Toren

Was klar für den FC Lennestadt spricht, ist die Statistik. Tore sind zwischen Hohenlimburg und dem FCL vorprogrammiert. In den letzten drei Landesliga-Spielen gab es vier hohe Siege mit 15:1 Toren für den FCL. Am 8. April 2016 gab es einen 4:0-Sieg in Hohenlimburg. In der Saison 2017/18 gewann der FCL 4:0 zuhause und 4:1 in Hohenlimburg (29. April 2018). In der Hinrunde siegte die Winkel-Elf 3:0. Die Treffer am Stadtfest-Samstag im Henselstadion erzielten Moritz Thöne, Lukas Völmicke und Florian Friedrichs mit einem Tor aus rund 40 Metern.







SV Hohenlimburg - FC Lennestadt





Wann und wo?Samstag, 15.30 Uhr, Kirchenberg Stadion, Berliner Allee 54, 58119 Hagen.

Tabelle: Hohenlimburg: 6. (32 Punkte/ 32:19 Tore). - FC Lennestadt: 4. (34 Punkte/ 48:41 Tore).

Ergebnis Hinrunde: 0:3.

Serie: Hohenlimburg: 2 Siege - FC Lennestadt: 2 Siege in Folge, seit 5 Spielen ungeschlagen.

Letzte 2 Spiele: Hohenlimburg: 6:1 Wiemelhausen (A), 4:1 Brünninghausen (A). FCL: 6:3 Erkenschwick (H), 4:1 Gerlingen (H).