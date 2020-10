Gerlingen/Lennestadt. Punktlos stehen die Olper Westfalenligisten am Tabellenende. Die ersten Zähler müssen her, ansonsten droht ihnen, früh den Anschluss zu verlieren.

Welch ein Kontrast. Nach vier Spieltagen der am Ende abgebrochenen Saison 2019/20 stand der FC Lennestadt mit zwölf Punkten vor dem späteren Meister und Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl auf dem ersten Platz der Fußball-Westfalenliga. Ein Jahr später herrscht sowohl am Henselstadion, als auch am Gerlinger Bieberg Tristesse.

Der FC Lennestadt rangiert mit null Punkten und 2:16 Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Fünf Punkte beträgt bereits der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Zum Glück wurde er nach den Donnerstagspielen nicht größer, denn Hordel verlor 0:2 in Deuten und der Sechzehnte Wiemelhausen 0:4 in Sodingen.

Ärger über Platzverweise

Spätestens seit dem 1:5 vor einer Woche zuhause gegen Aufsteiger SpVg Hagen 11 weiß jeder FCL-Fan, dass es in dieser Saison erneut nur um den Klassenerhalt geht. Auch Trainer Thomas Hütte ärgerte sich über den Auftritt seiner Elf gegen Hagen: Eigentlich sind wir ganz gut ins Spiel gekommen. Aber bei den drei ersten Gegentoren haben wir viel zu harmlos verteidigt. Nur nach dem 1:2-Anschluss haben wir gezeigt, was wir können. Aber das müssen wir über 90 Minuten bringen. Nur 25 Minuten reicht in der Westfalenliga natürlich nicht.“

Dazu seien einige ärgerliche Schiedsrichter-Entscheidungen gekommen. Das waren vor allem die Platzverweise für die Abwehrspieler Christoph Hebbeker und Lukas Völmicke. „Ich will nicht von Fehlentscheidungen sprechen. Es waren 50:50-Entscheidungen, die leider alle zu unseren Ungunsten ausgelegt wurden. Wir sind in einer Talsohle. Dass uns jetzt weitere wichtige Spieler ausfallen, macht die kommenden Aufgaben nicht leichter“, sagt Thomas Hütte.

Der neue FCL-Coach fordert eine Trotzreaktion seiner Mannschaft und dass die Spieler mehr Verantwortung übernehmen. „Wir wussten ja, dass die Lücken der Abgänge sehr groß sind. Aber langsam müssen sich endlich Führungsspieler herauskristallisieren.“

Weiteste Auswärtsfahrt

Am Sonntag muss der FCL auch noch seine weiteste Tour auf sich nehmen. über 112 Kilometer geht es am Sonntag nach Obercastrop. Die Fahrzeit beträgt knapp 90 Minuten. Um 15 Uhr wird dann in der ERIN-Kampfbahn an der Karlstraße das Gastspiel des FCL beim Aufsteiger SV Obercastrop, der mit sieben Punkten auf dem siebten Platz rangiert, angepfiffen. Thomas Hütte erwartet einen starken Gegner. „Obercastrop ist ein guter Aufsteiger. Die werden nach der 0:1-Niederlage beim FC Iserlohn mit Sicherheit versuchen, mit aller Macht das Heimspiel gegen den Tabellenletzten zu gewinnen und zurück in die Erfolgsspur zu kommen“, warnt Hütte.

Die Aufgabe wird dadurch erschwert, dass viele wichtige Spieler, vor allem in der Defensive ausfallen. Lukas Völmicke (Gelb/Rot), Christoph Hebbeker (Rot) und Nils Hochstein (Rückenprobleme) fallen als Innenverteidiger aus. Große Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Steffen Hebbeker, den das Knie zwickt und von Silas Haase (Leistenprobleme).

Defizite offen gelegt

Ähnlich prekär wie beim FC Lennestadt ist die Lage beim zweiten Fußball-Westfalenligisten aus dem Kreis Olpe, dem FSV Gerlingen. Ebenfalls noch ohne Punkt rangiert der FSV Gerlingen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Das 0:3 am heimischen Bieberg gegen den SC Neheim legten die Defizite der Gerlinger offen zu Tage: Es hapert in der Offensive. Das sah auch FSV-Trainer Stefan Breuer so: „Wir haben einfach zu wenig Durchschlagskraft. Das ist unser Hauptmanko.“ Breuer hofft da in den kommenden Wochen auf Besserung. Denn Lukas Rademacher ist nach langer Verletzungspause wieder einsatzbereit.

Zwei Spitzenmannschaften als nächste Gegner

Allerdings haben die Gerlinger nun zwei ganz dicke Brocken vor der Brust. Am Sonntag um 15 Uhr geht es in der Mondpalast-Arena gegen Vizemeister DSC Wanne-Eickel und nächste Woche kommt Tabellenführer Borussia Dröschede an den Bieberg. Stefan Breuer ist sich der Schwere der Aufgaben bewusst: „In Wanne-Eickel wird es natürlich schwer. Die wollen aufsteigen, hinken dem Spitzenreiter mit sieben Punkten Rückstand aber schon sieben Punkte hinter. Die müssen unbedingt gegen uns gewinnen, um den Anschluss nicht schon so früh zu verlieren.“

Darin liege aber vielleicht auch eine Chance. „Vielleicht ergeben sich Konterchancen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, den ersten Punkt zu holen“, verspricht Breuer.

Personell sieht es beim FSV Gerlingen recht gut aus. Neben Lukas Rademacher sind auch die zuletzt Rot-gesperrten Florian Brüser und Stephan Stettner wieder dabei. Auch Christoph Brüser, der gegen Neheim wegen Muskelproblemen ausgewechselt wurde, konnte in der Woche wieder trainieren.