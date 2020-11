FC Lennestadt: Torben Jäkel geht nach 23 Jahren von Bord

Bewegte Wochen hat Torben Jäkel hinter sich, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Geschäftsführer des FC Lennestadt, bislang im rheinischen Opladen zu Hause, war im Umzugsstress. „Meine Freundin hat ihre Wohnung aufgegeben, ich habe meine aufgegeben. Und wir ziehen gemeinsam in eine neue. Nach Langenfeld. Da ist es etwas ruhiger“, erklärte er.

Auf den Einwand, dass er dann nach wie vor im Rheinland wohnen wird und damit weit weg von seinem Verein FC Lennestadt, ließ er die Katze aus dem Sack: „Vom FC werde ich bald noch weiter weg sein“. Was nichts anderes bedeutet: er wird sein Amt als erster Geschäftsführer niederlegen. Eigentlich hatte er dies auf der Jahreshauptversammlung bekannt geben wollen. Die war auf den 31. Oktober terminiert, fiel aber den Corona-Bestimmungen zum Opfer. Jäkel: „Da hätte ich verkündet, dass ich 2021 nicht mehr zu Wahl stehen und ausscheiden würde. Ich würde gerne ein bisschen kürzer treten. Privat hat sich etwas verändert, und dann ist auch irgendwann der Schritt nachzuvollziehen“.

Eher der Zerstörer in der Abwehr

Der FC Lennestadt sei in guten Händen, weiß Torben Jäkel. „Wir sind breit aufgestellt. Ich will mich noch nicht zum alten Eisen zählen, aber es könnten ruhig ein paar jüngere wieder hinzustoßen“. Die Feststellung mit dem noch nicht alten Eisen trifft zweifellos zu. Denn vor ein paar Tagen ist Torben Jäkel 50 Jahre geworden.

Seine aktive Fußballkarriere bezeichnet Torben Jäkel als „eher bescheiden“. Sie fiel in die Bezirksliga-Zeiten unter Trainer Wolfgang Wittemund Mitte der 90er Jahre. „Zweimal war ich bei euch in der Mannschaft des Tages“, lacht er in Erinnerung an unsere damalige Rubrik in der Montagsausgabe, „das waren Highlights, „aber Pilsmann der Woche war ich noch nie“. Auch das war eine Kreation unserer Zeitung: Pilsmann war der Spieler mit den meisten Toren des Wochenendes, dafür gab’s eine Kiste Krombacher. Jäkel: „Da habe ich auf der falschen Position gespielt. Ich war nicht so weit vorn angesiedelt, ich musste eher hinten zerstören“.

Seit 1997 ist der Neu-Fünfziger im Vorstand des FC Lennestadt tätig, zunächst als zweiter Kassierer. „Zum Eingewöhnen“, lacht er. Nur ein Jahr später wurde er zum Geschäftsführer gewählt. Er wird also, wenn er ausscheidet, 23 Jahre in diesem verantwortungsvollen Amt gewirkt haben. „Von daher glaube ich, dass ich meine Milch gegeben habe“ befindet er, „das können jetzt mal andere in vorderster Front machen.

Großer Erfahrungsschatz

2021 wird Torben Jäkel turnusmäßig zur Wahl stehen und aufhören. So war der Plan des „Mister FCL“. Den Titel lehnt er ab. „Ach was, es gibt viele andere, die gut und lange tätig sind, wir haben schon ein erfahrenes Team, das über Jahre zusammen gearbeitet hat. Über Jahrzehnte, muss man schon sagen,“ verweist er auf die Führungsriege des FC Lennestadt um den Vorsitzenden Andreas Eickelmann und dem verdienten Sportlichen Leiter Andreas Friedrichs, „ob das der Albrecht Tönnesmann ist, ob der Heggy, also Jürgen Hasenau, ob Jürgen Schulte. Zählt man da die ganzen Jahre zusammen, ist da schon ein Erfahrungsschatz, der enorm ist. Auch wir müssen ein bisschen verjüngen, dass mal frisches Blut reinkommt. Kann ja nicht schaden“.

Schaden könnte es auch nicht, wenn es in der Fußball-Westfalenliga sportlich besser liefe. Klappt das noch mit dem Klassenerhalt? Torben Jäkel: „Ich glaube nicht, dass wir die Saison überhaupt zu Ende bringen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Hinrunde zu Ende spielen“. Er lacht: „Vielleicht ist es auch angesichts der Tabellensituation insgeheim mein Wunsch, dass es ähnlich läuft wie in der letzten Saison“. Zweierlei zur Erinnerung: Erstens: Da gab es keine Absteiger. Zweitens: Der FCL steht im Moment auf dem letzten Platz, würde also profitieren von einer Regelung wie in der Abbruchsaison 2019/20. Torben Jäkel kann sich nicht vorstellen, dass die Saison komplett ausgespielt wird. „Wir haben doch jetzt bis zum Jahresende wieder alle Spiele gekillt“, sagt er, „außerdem kann ich mir nicht denken, dass die Corona-Situation im Februar, wenn wir wieder starten sollen, anders ist als jetzt“.

Es werde ein Problem bleiben, solange nicht die Thematik Corona bundesweit in den Griff bekommen wird. Jäkel: „Es nützt ja nix, wenn im Kreis Olpe alles gut ist, oder in Südwestfalen“. Denn gerade die Westfalenligisten haben Reisen in ganz andere Gebiete vor der Brust, was der FCL in seinem Spiel beim TuS Bövinghausen live und praktisch am eigenen Leibe spürte. Just an jenem Tag war Dortmund zum Hotspot erklärt worden und die Sicherheitsvorkehrungen auf der dortigen Sportanlage streng wie zuvor noch nicht erlebt.