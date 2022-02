FC Lennestadt: Spiel in Hordel fällt ins Wasser

Lennestadt. Die Stadt Bochum sperrt wegen einer Sturmwarnung alle Sportplätze bis einschließlich Sonntag.

Spieler und Fans des FC Lennestadt können am Sonntag zuhause bleiben. Das Spiel des Fußball-Westfalenligisten bei der DJK TuS Hordel fällt buchstäblich ins Wasser. Der Grund: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen und viel Regen in Bochum. Die Stadt Bochum sperrte deshalb am Mittwoch ihre Sportanlagen bis einschließlich Sonntag, den 20. Februar. Alle Spiele in Witten, Bochum und Hattingen wurden abgesetzt. Davon betroffen ist eben auch der Platz in Hordel. Nach dem Ausfall des Spiel am vergangenen Sonntag gegen den FC Iserlohn (wegen Corona) ist das nun schon der zweite Spielausfall für den FC Lennestadt im noch so jungen Fußball-Jahr 2022.

