FC Lennestadt mit Sieg zurück im Geschäft

Gierig auf den Ballgewinn müssen die Spieler des FC Lennestadt (schwarze Trikots) auch am Sonntag gegen Hombruch sein.

Lennestadt Nach der unglücklichen Niederlage in Iserlohn geht es nun gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf.

Das letzte Heimspiel im Jahr 2023 hat es nochmal in sich. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt empfängt am Sonntag den Hombrucher SV 09/72 im Hensel-Stadion. Wenn das rettende Ufer nicht in weite Ferne rücken soll, ist ein Sieg Pflicht.

Denn mit dem Tabellen-13. aus Hombruch reist genau die Mannschaft nach Lennestadt, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Sechs Punkte trennen die beiden Teams aktuell voneinander. FCL-Trainer Martin Funke weiß um die Bedeutung des Spiels: „Wir treffen auf einen direkten Konkurrenten und wollen bis Weihnachten unbedingt in Schlagdistanz bleiben. Nach Hombruch erwarten uns zwei extrem schwere Auswärtsspiele“.

Mentalität und Intensität müssen stimmen

Nachdem der Trend bei seiner Elf in den vergangenen Wochen nach oben zeigte, musste Lennestadt zuletzt eine bittere 1:2-Pleite beim FC Iserlohn hinnehmen. Funke: „Spielerisch passt es eigentlich. Was Mentalität und Intensität angeht, müssen wir noch etwas draufpacken. Aber zu Hause im Hensel-Stadion mache ich mir da keine Sorgen“.

Die Gäste warten ihrerseits seit fünf Spielen auf einen Sieg, teilten sich zuletzt die Punkte mit dem SC Obersprockhövel. Die Qualitäten des Hombrucher SV liegen eindeutig in der Offensive. „Über die Außenbahnen sind sie stark und haben vorne drin einen starken Knipser“, weiß Funke. 22 erzielte Tore sind tatsächlich mehr, als so mancher Verein aus der oberen Tabellenhälfte zustande gebracht hat. Dagegen sind die 30 Gegentore der zweitschlechteste Wert der Westfalenliga 2 – mehr Tore fing sich nur der FCL. „Im Zentrum und in der Kette werden sie anfällig sein“, blickt Funke voraus: „Mit dem Hombrucher SV erwartet uns ein schlagbarer Gegner, der aber sicher nicht ungefährlich ist.“

Im letzten Heimspiel des Jahres kann Martin Funke wieder auf Umut Özogul bauen, der die Sperre nach seinem Platzverweis beim Sieg gegen Schüren abgesessen hat. Jannik Selter muss dagegen auch beim letzten Heimspiel des Jahres zuschauen. Die verletzten Elias Butzkamm und Lukas Völmicke fehlen weiterhin, dazu kommt der Ausfall von Verteidiger Mika Ahlemeyer (Sprunggelenk). Der Einsatz von Robin Hatzfeld ist ebenso fraglich wie der von Laurits Strotmann (Rückenprobleme).

