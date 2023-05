FC Lennestadt kommt mit blauem Auge davon

Die einzige Chance für den FC Lennestadt nach der Pause. Christian Schmidt scheitert in der 52. Minute an Neheims Torwart Claudio Osterhoff.

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist kassiert 0:3 gegen Neheim, hält aber Drei-Punkte-Polster zum Abstiegsplatz.

So viel steht seit dem gestrigen Sonntag fest: Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt wird bis zum letzten Spieltag am Pfingstmontag um den Klassenerhalt zittern müssen.

Denn die Mannschaft von Trainer Jan Hüttemann verpasste den großen Befreiungsschlag, der aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenten möglich gewesen wäre. Stattdessen verlor der FC Lennestadt im heimischen Henselstadion mit 0:3 (0:1) gegen Angstgegner SC Neheim und geht nunmehr mit einem Drei-Punkte-Polster in die beiden letzten Spiele in Meinerzhagen und zuhause gegen Obersprockhövel.

„Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir in Meinerzhagen irgendwie etwas Zählbares holen. So wie es aussieht, gibt es am Pfingstmontag den Showdown gegen Obersprockhövel“, meinte FCL-Geschäftsführer Jürgen „Heggy“ Hasenau nach dem Schlusspfiff der sehr guten Schiedsrichterin Kana Klaaßen, die mit dem Spiel allerdings auch keine großen Probleme hatte.

Kaum Chancen für FC Lennestadt

Das lag vor allem daran, dass es besonders vor dem Tor der Neheimer kaum nennenswerte und strittige Entscheidungen gab. Die Gastgeber waren meistens am Strafraum mit ihrem Latein am Ende. Die erste Halbchance für den FCL hatte Florian Friedrichs in der 43. Minute. Dagegen hatten die Lennestädter Glück, dass es dank Torwart Kevin Schulte zur Pause nur 0:1 stand.

In der 19. Minute hielt der FCL-Kapitän einen Schuss von Greco glänzend. Aber in der 21. Minute war Schulte machtlos, als Alwin Weber nach einer Ecke am kurzen Pfosten auftauchte und den Ball zum 0:1 einköpfte. „Es ist einfach schade, dass wir wieder durch eine Standardsituation in Rückstand geraten sind“, ärgerte sich Jan Hüttemann.

Nach dem 0:1 war Neheim klar die bessere Mannschaft. Auch in der zweiten Halbzeit sollte sich daran nichts ändern. Die einzige Möglichkeit nach der Pause hatte Christian Schmidt, der in der 52. Minute an Torwart Osterhoff scheiterte.

Stattdessen fiel 180 Sekunden später das Tor wieder auf der Gegenseite, und zwar auf eine ähnliche Art und Weise wie das 0:1. Diesmal war es aber keine Ecke, sondern ein Freistoß und. Und das Tor erzielte Riad Xhaka mit dem Fuß. Damit nicht genug: In der 71. Minute erzielte der eingewechselte Patrick Nettersheim mit einem schönen Schrägschuss den 0:3-Endstand.

Jan Hüttemann nahm seine Mannschaft trotz der klaren Niederlage in Schutz: „Insgesamt war es ein ordentliches Heimspiel. Ich habe einige gute Dinge gesehen. Bis auf ein paar Ausnahmen waren wir gut organisiert. Leider geraten wir erneut durch zwei billige Gegentore ins Hintertreffen. Jetzt müssen wir uns gut auf das schwere Spiel in Meinerzhagen konzentrieren.“

Sein Co-Trainer Florian Friedrichs wirkte angeknackster: „Im Moment läuft nach vorne einfach nichts. Wir hätten einen richtig guten Schritt Richtung Klassenerhalt machen können. Aber eine echte Chance hatten wir ja nicht. Und hinten bekommen wir wie in Iserlohn dumme Dinger rein. Das ist einfach ärgerlich.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe