FC Lennestadt kann Ostermontag wieder zuhause bleiben

Lennestadt. Nach dem Spiel am Gründonnerstag gegen Türk. Dortmund hat die Platz Herne den Naturrasenplatz des SV Sodingen erneut bis Ostermontag gesperrt.

Die Fans des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt können am Ostermontag in Ruhe das Osterfest zuhause feiern. Denn das für Montag angesetzte Nachholspiel beim SV Sodingen fällt erneut aus. Der Grund. Die Stadt Herne hat den Naturrasenplatz im Dr. Jovanovic-Glück-Auf-Stadion erneut bis Montag gesperrt.

„Sodingen spielte am Gründonnerstag ja gegen Türk Dortmund. Die Stadt Herne hat dem Verein am Donnerstag mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage sei, den Platz in vier Tagen wieder für das Spiel gegen uns herzurichten. Deshalb wurde der Platz erneut gesperrt und das Spiel fällt erneut aus“, berichtete FCL-Geschäftsführer Jürgen „Heggy“ Hasenau auf Nachfrage.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. „Ich habe schon mit Staffelleiter Mustafa Tekir gesprochen“, so Jürgen Hasenau. „Er will beiden Vereinen freie Hand lassen, weil es für uns nach Herne ja auch eine ziemlich weite Fahrt ist. Ein möglicher Termin ist Christi Himmelfahrt.“

