FC Lennestadt kann lange Überzahl nicht in Sieg ummünzen

Das Fast-Siegtor. Aber dieser Kopfball von Florian Friedrichs (2.v.l.) klatscht in der 80. Minute nur an den Innenpfosten.

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist bleibt mit 0:0 gegen Oberliga-Absteiger Holzwickeder SC aber immerhin zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt bleibt im Fußball-Jahr 2023 ungeschlagen. Gegen den Achten Holzwickeder SC mussten sich FCL-Fans allerdings mit einem 0:0 zufrieden geben.

FCL-Geschäftsführer Jürgen Hasenau haderte etwas: „Es war eine zähe Angelegenheit. Mit dem 0:0 müssen wir leben.“ Dagegen lobte Trainer Jan Hüttemann sein Team: „Wenn wir jetzt schon mit einem 0:0 gegen einen Oberliga-Absteiger unzufrieden sind, sieht man, was wir für Fortschritte gemacht haben.“

Und um ein Haar - besser gesagt um wenige Zentimeter - hätte es mit sechsten FCL-Heimsieg geklappt. In der 80. Minute köpfte Florian Friedrichs den Ball nach einem Freistoß an den Innenpfosten. Dann konnte Torwart Leon Chrobok den Ball kurz vor der Linie unter sich begraben.

Chrobok wäre in der 25. Minute fast zur tragischen Figur geworden. Da wollte er einen Rückpass mit dem Fuß stoppen. Aber der Ball rutschte ihm unter der Sohle durch. Zum Glück für ihn passierte das rund einen Meter neben seinem Kasten und der Ball trudelte ins Aus...

Holzwickede war in der ersten Halbzeit besser und hätte in der 23. Minute in Führung gegen können, als Hiller freistehend an FCL-Keeper Kevin Schulte scheiterte.

Nach der Pause wurde der FC Lennestadt stärker. Spätestens, als Cakir in der 62. Minute nach einem Handspiel Gelb/Rot sah, bekamen die Gastgeber Oberwasser. Aber außer dem schon beschriebenen Friedrichs-Kopfball an den Innenpfosten kam nicht viel dabei heraus.

Jan Hüttemann war zufrieden und blickte nach vorn: „Leider haben wir es nach dem Platzverweis nicht verstanden, Bernie und Florian gut in Position zu bringen. Da haben wir es gegen eine stabile Abwehr zu oft mit hohen Bällen probiert. Jetzt fahren wir aber mit 28 Punkten und fünf Spielen ohne Niederlage im Rücken nach Obercastrop und wollen auch dort was holen.“

FC Lennestadt: Schulte, Hebbeker, Butzkamm (83. Hatzfeld), Eickelmann, Gouranis, Vente (73. Schmidt), Friedrichs, Witzel (69. Quast), Lennemann, Stemmer, Krause.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe