FC Lennestadt jubelt über ersten Saisonsieg

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist schlägt den bisherigen Tabellenführer Holzwickeder SC völlig verdient mit 2:1.

Riesenfreude und Erleichterung beim FC Lennestadt. Mit 2:1 (1:0) gelang dem heimischen Fußball-Westfalenligisten gegen den bisherigen Tabellenführer Holzwickeder SC der erste Saisonsieg.

„Das Aufatmen ist groß. Zwar wurde es nach hinten heraus wieder ein wenig eng. Aber insgesamt war es ein verdienter Sieg“, sagte FCL-Geschäftsführer Jürgen „Heggy“ Hasenau, der im Überschwang der Freude ein wenig die „Orientierung“ verlor und dem neuen Trainer Martin Funke unter dem Jubel und Beifall der FCL-Fans zu dessen „erstem Bezirksliga-Sieg“ gratulierte.

Natürlich nahm Funke Hasenaus „Fauxpas“ gekonnt auf: „Vielen Dank für die Glückwünsche. Das war ein wichtiger Entwicklungsschritt für uns. Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Nach der gefühlten 2:2-Niederlage gegen Wiemelhausen und dem 0:3 in Neheim sind wir nun wirklich in der Westfalenliga abgekommen.“

Es war ein völlig verdienter Sieg für den FC Lennestadt. Das gab auch Holzwickedes Trainer Benjamin Hartlieb zu. „Ich hatte schon auf der Fahrt hierhin ein schlechtes Gefühl. Ich fahre eigentlich immer gerne hier hin, aber zum Wandern. Heute haben wir sehr emotionslos Fußball gespielt und sind nach zwei Siegen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Der FC Lennestadt hat vor allem wegen der hervorragenden ersten Halbzeit verdient gewonnen“, sagte Hartlieb.

Glücksgriff Selter trifft schon wieder

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Von Beginn an waren die Lennestädter Herr im eigenen Haus. Und bereits in der 22. Minute gingen die Gastgeber durch ein klasse Tor von Jannik Selter, der sich immer mehr zu einem echten Glücksgriff für den FC Lennestadt mausert, in Führung. Der Neuzugang vom SV 04 Attendorn eroberte den Ball am rechten Flügel, drang in den Strafraum ein und schlenzte den Ball zu seinem zweiten Saisontor in den linken Winkel. „Das war natürlich überragend“, schnalzte FCL-Kapitän Kevin Schulte nach dem Spiel mit der Zunge.

Bis auf eine Chance von Pires, der in 30. Minute an Kevin Schulte scheiterte, hatten die Gastgeber hinten alles im Griff. Und sie hätten in der 50. Minute mit 2:0 in Führung gehen können, als der von Florian Friedrichs frei gespielte Jannik Selter mit einem 20-Meter-Schuss an HSC-Keeper Chrobok scheiterte.

Zwölf Minuten später war es dann aber doch so weit. Nach einer Ecke von Laurits Strotmann drückte Florian Friedrichs den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:0 ins Netz.

Aber wie eigentlich immer, so machte es der FC Lennestadt auch gegen Holzwickede am Ende wieder einmal spannend. Denn Kortenbusch traf in der 76. Minute zum 2:1. Doch anders als beim 2:2 gegen Wiemelhausen retteten die Lennestädter diesmal den knappen Vorsprung ins Ziel. Der kurz zuvor eingewechselte Baran Turhan hätte bei einem Konter in der vorletzten Minute nach einem tollen Pass von Florian Friedrichs sogar noch das 3:1 machen können. Der Ex-Rahrbachtaler steuerte allein auf Torwart Leon Chrobok zu, schloss aber zu überhastet ab.

Was soll’s! Am Ende stand der erste Saisonsieg, über den sich nicht nur Trainer Martin Funke und Geschäftsführer Jürgen Hasenau, sondern auf Kapitän Kevin Schulte freute: „Das war ein extrem wichtiger Sieg gegen einen wie erwartet schweren Gegner. Klar hatte ich nach dem 2:1 etwas Bammel, dass es wieder nichts wird mit dem ersten Sieg. Aber wir haben auch danach wenig zugelassen und völlig verdient gewonnen. Jetzt wollen wir am Freitag beim Aufsteiger Westfalia Soest nachlegen.“

