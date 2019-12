FC Lennestadt hat zweites Heimderby in Folge gegen Gerlingen

Das Fußball-Jahr 2019 ist für fast alle heimischen Fußballer vorbei. Nur die drei Westfalenligisten FC Lennestadt, FSV Gerlingen und SG Finnentrop/Bamenohl müssen - wenn der Wettergott noch einmal mitspielt - am Sonntag noch einmal ran. Außerdem hat Landesligist SpVg Olpe sein Auswärtsspiel in Brilon vom 16. Februar 2020 auf kommenden Sonntag vorverlegt.

Am dritten Adventssonntag steht noch einmal ein spannendes Kreisderby auf dem Spielplan. Der Tabellenvierte, FC Lennestadt empfängt Aufsteiger FSV Gerlingen. Für den FCL ist es das zweite Heimderby binnen einer Woche.

Zum Hinrunden-Kehraus gab am vergangenen Sonntag gab es ein 2:2 gegen Herbstmeister Finnentrop/Bamenohl. Marco Holterhoff rettete den nach einer Ampelkarte für Steffen Hebbeker ab der 65. Minute in Unterzahl spielenden Gastgebern mit einem Freistoß in der Nachspielzeit einen Punkt.

„Es war ein sehr intensives Spiel. Aufgrund der starken ersten Halbzeit war es ein hochverdienter Punkt für uns. Am Schluss sind wir trotz Unterzahl mit Dreierkette volles Risiko gegangen und wurden dafür belohnt. Ich hätte gerne erlebt, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn es den Platzverweis nicht gegeben hätte“, rekapitulierte FCL-Trainer Jürgen Winkel noch einmal das Spiel gegen den Spitzenreiter.

Daniel Schmidt sieht fünfte gelbe Karte

Ein wenig haderte Winkel auch nach knapp einer Woche noch mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen. „Beim 0:1 hatte Phillip Hennes bei einem Freistoß im ersten Versuch die Latte getroffen. Der Freistoß wurde wiederholt, weil ein Bamenohler in der Mauer stand. Eigentlich war das doch ein Fehler von denen. Leider hat Phillip Hennes den zweiten Freistoß dann noch besser geschossen.“ Und auch die Gelb/Rote Karte für Steffen Hebbeker habe man nicht unbedingt geben müssen. „Es ist schon ärgerlich, dass Steffen gegen Gerlingen fehlt, denn in den letzten Wochen war er sehr gut drauf“, sagte Jürgen Winkel.

Doch nach dem Derby ist vor dem Derby. Am Sonntag will der FC Lennestadt sein erfolgreiches Jahr - mit dem für viele „Experten“ schon fast für unmöglich gehaltenen Klassenerhalt im Mai und dem starken vierten Platz nach der Hinrunde der Saison 2019/20 - mit dem neunten Saisonsieg gegen den FSV Gerlingen abschließen.

Im Hinspiel am Bieberg gab es einen klaren 3:0-Sieg für den FC Lennestadt. Aber Jürgen Winkel warnt seine Spieler: „Die Gerlinger sind seit dem Hinspiel viel stärker geworden. Nach vier oder fünf Spielen sind sie in der Westfalenliga angekommen. Ich erinnere nur an deren 2:2 in Bamenohl im Oktober. Dazu kommt der Trainerwechsel, der auch noch einmal Schwung geben kann. Klar wollen wir gewinnen, aber es wird sicher keine leichte Aufgabe.“

Zumal Jürgen Winkel beim „Jahresfinale“ im Henselstadion auf, so Winkel, „zwei gestandene Leistungsträger“ verzichten muss. Denn neben dem dem Gelb/Rot-gesperrten Steffen Hebbeker fehlt auch Linksverteidiger Daniel Schmidt, der gegen Finnentrop/Bamenohl die fünfte gelbe Karte sah.

Florian Brüser, Bredebach, Stahl fehlen

Bei der 0:3-Auftaktniederlage am Bieberg gegen den FC Lennestadt hat Aufsteiger FSV Gerlingen gleich Lehrgeld in der neuen Spielklasse zahlen müssen, nicht zum letzten Mal. Auch das 1:3 beim Tabellensechsten FC Brünninghausen war für den neuen Trainer Stefan Breuer unnötig. Zwei Standardsituationen und individuelle Fehler entschieden eine Partie, in der Gerlingen lange auf Augenhöhe war.

„Was bleibt, ist die gute erste Halbzeit“, baut Breuer auf die starke Vorstellung vor dem Pausenpfiff auf. Über die Offensivqualitäten des FC Lennestadt ist Stefan Breuer gut informiert. „Man kann froh sein, wenn man so einen Torjäger wie Florian Friedrichs in seinen Reihen hat“, weiß der 44-jährige neue FSV-Coach natürlich, dass der FCL-Kapitän zurzeit in Topform „und immer in der Lage ist, die Bude zu machen“.

Verteidigt werden soll der 17-Tore-Mann im Abwehrverbund, der wieder ohne Kapitän und Co-Trainer Florian Brüser auskommen muss. Wie lange der Spielführer auf dem Platz noch fehlen wird, kann Trainer Stefan Breuer nicht sagen. Neben dem 31-jährigen Leistungsträger fehlen beim fußballerischen Jahresabschluss auch die Skiurlauber Pascale Stahl und Philipp Bredebach.

Trotzdem glaubt Stefan Breuer an seine neue Mannschaft. „Die Jungs nehmen das gut an, das Team ist intakt“. Eine vermeintliche Schwachstelle des Tabellenvierten FC Lennestadt hat der Hennecke-Nachfolger ausgemacht. Das sind die 37 Gegentore, drei mehr als der Gast vom Bieberg.

FCL sucht Mannschaft für Kremer-Cup

Für den FC Lennestadt ist die Winterpause übrigens am 4. Januar 2020 schon wieder zu Ende. Denn am ersten Samstag des Jahres ist der FC Lennestadt traditionell Gastgeber beim Hallenfußball-Turnier um den „Kremer-Cup“ Für dieses Neujahrsturnier ist aufgrund einer kurzfristigen Absage ist noch ein Startplatz frei geworden. Interessierte Vereine können sich unter info@fc-lennestadt.de melden.

FC Lennestadt - FSV Gerlingen

Wann und wo? Sonntag, 15 Uhr, Henselstadion.

Tabelle: FC Lennestadt: 4. (28 Punkte/ 38:37 Tore). - Gerlingen: 14. (13 Punkte/ 21:34 Tore).

Serie: FC Lennestadt: 3 Spiele ungeschlagen, 2 Spiele ohne Sieg. – FSV Gerlingen: keine.

Ergebnis Hinspiel: 3:0.

Letzte 3 Spiele: FC Lennestadt: 2:2 Finnentrop/Bamenohl (H), 3:3 Lünen (A), 6:1 Wickede (H). –

FSV Gerlingen: 1:3 Brünninghausen (A), 2:1 Sodingen (H), 1:3 Wanne-Eickel (A).