FC Lennestadt geht erneut in Wanne baden

Lennestadt. Ersatzgeschwächter Fußball-Westfalenligist verliert beim „Angstgegner“ und Tabellendritten mit 0:2. Friedrichs muss verletzt vom Platz

Der FC Lennestadt kann einfach nicht gegen die DSC Wanne-Eickel gewinnen, die sich immer mehr zum Angstgegner für die Mannschaft aus dem Kreis Olpe entwickelt. Am Sonntag kehrte die junge Elf von Martin Funke und Florian Friedrichs mit einer verdienten 0:2 (0:1)-Niederlage vom neuen Tabellendritten nach Hause. Die beiden Tore für die Platzherren erzielte Xhino Kadiu in der 22. und 65. Minute mit seinen Saisontreffern sechs und sieben.

„Wir haben ein anderes Gesicht und eine andere Einstellung als gegen Horsthausen gezeigt. Aber im Moment läuft vieles gegen uns“, berichtete FCL-Trainer Funke nach der Partie vor 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Herne. Die personelle Situation der Lennestädter war schon vor der Partie im Ruhrgebiet angespannt. So fehlten die Urlauber Christian Schmidt und Samuel Eickelmann, Routinier Schmidt kehrt wenigstens in einer Woche zur Heimpartie gegen Wacker Obercastrop in den Kader zurück. In der Halbzeitpause musste der angeschlagene Spielertrainer Florian Friedrichs (muskuläre Probleme) raus, zehn Minuten später war das Spiel auch für Elias Butzkamm (Bänderriss) beendet. Mit Linus Witzel wurde ein Spieler eingewechselt, der nicht hundertprozentig fit ist.

„In der zweiten Halbzeit standen bei uns sieben bis acht Spieler auf dem Platz, die 22 Jahre und jünger sind. Das ist der Weg des FC Lennestadt. Die jungen Spieler brauchen Zeit, sich auf diesem hohen Niveau zu entwickeln“, betonte Martin Funke. „Wir haben alles rausgehauen, aber Wanne-Eickel war zu stark. Der Substanzverlust war heute zu groß“, blickte Funke auf einen „verdiente Niederlage“ zurück. Mit Obercastrop und Absteiger Erndtebrück warten jetzt zwei starke Gegner aus dem oberen Tabellendrittel auf den FCL. „Die Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund“. Aber FCL-Coach Funke weiß auch, dass in den nächsten Wochen „nach Möglichkeit“ gepunktet werden muss. Mit vier Zählern bleibt Lennestadt als Vorletzter im Tabellenkeller der Westfalenliga hängen. Und der Kader ist auch in der nächsten Woche dünn.

FC Lennestadt: Schulte, Hebbeker, Butzkamm (55. Tröster), Turhan, Selter, Strotmann, Quast (76. Mecklenbrauck), Friedrichs (46. Jonas Völmicke), Stemmer (83. Hatzfeld), Ahlemeyer, Özogul (46. Witzel).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe