FC Lennestadt feiert Wiedersehen mit Jan Hüttemann

Kreis Olpe. Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl spielt testet am Samsag bei Steinbach/Haiger.

Am Wochenende kommt es wieder zu vielen interessanten Fußball-Testspielen So bestreitet Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl am heutigen Samstag um 15 Uhr ein Spiel beim Regionalligisten Eintracht Steinbach-Haiger. Zu einem Wiedersehen kommt es eine Stunde zuvor im Stadion „Große Wiese“ in Hüsten. Dort trifft Westfalenligist auf den SV Hüsten , die neue Mannschaft von Ex-Trainer Jan Hüttemann. Die Spiele auf einen Blick:





Samstag, 15. Juli

Hünsborn II – Fr’berg III (13.00)

Albaum/Heinsberg II – Hilchenbach IV

Finnentrop/Bamenohl II – Kirchhundem

Erndtebrück – Ottfingen

SV Hüsten 09 – FC Lennestadt

Drolshagen – Homburg (alle 14.00)

Rönkhausen – Ostentrop/S.

TSC Olpe – Wenden II

Siegener SC – Hünsborn

Steinbach/Haiger – Finn./Bamenohl

Maumke – Heggen II (alle 15.00)

Fleckenberg – Langenei/K. (16.15)





Sonntag, 16. Juli

LWL – Listertal (11.30 Uhr)

At.-Schwalb. II – Herscheid (12.00)

Kleushem II – TSV Siegen (12.30)

Kirchhundem III – Att./Schwalbenohl

Elspe II – Ostentrop/S. II

Hützemert II – Reichshof II

RW Lennestadt II – Serk./Fretter

Hilchenbach II – Halberbr./Oed.

Eichen-Kromb. II - Rahrbachtal II

Netphen – Ottfingen II (alle 13.00)

Dünschede - Serkenrode/Fretter II

Rothemühle – Salchendorf (13.30)

Elben – Solbach-B. (beide 14.00)

Vat. Meggen – Siegen-Giersberg

Möllmicke – Oberschelden

Türk Meschede – Türk Attendorn

VSV Wenden – FV Wiehl (alle 15.00)

Gleidorf – Langenei/K. II (15.30)

SV 04 Attendorn Kirchveischede/Bonzel (18.30)

