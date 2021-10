FC Lennestadt: Elfer-Wahnsinn im Henselstadion

Lennestadt. Dieses Spiel werden die Fans der Lennestädter so schnell nicht vergessen.

Fußballspiele zwischen demFC Lennestadt und dem SV Hohenlimburg sind schon seit vielen Jahren nichts für schwache Nerven. Und an den jüngsten Krimi am Sonntag werden die, die ihn gesehen haben, wohl noch lange zurück denken.

Denn bis zur 87. Minute führten die Gäste aus Hohenlimburg verdient mit 2:1. Aber dann folgte eine unglaubliche Schlussphase. In der 87. Minute ging Samuel Eickelmann im Gästestrafraum zu Boden. Schiedsrichter Christian Lange vom TSV Bremen entschied sofort auf Elfmeter. Darüber hinaus sah Samet Davucu Gelb/Rot. Mit etwas Glück verwandelte Florian Friedrichs den Strafstoß zum 2:2.

Friedrichs mit starken Nerven

Damit nicht genug. In der 90. Minute lag Florian Friedrichs im Strafraum der Gäste. Und wieder zeigte Lange auf den Punkt ab es einen Elfmeter. den Punkt. Florian Friedrichs knallte die Kugel zum 3:2 voll in die Mitte

Und in der vierten Minute der Nachspielzeit schoss Linus Witzel den Ball aus 30 Metern zum 4:2 ins leere Tor.

Da gibt es kein Halten mehr. Jubel nach dem 4:2 von Linus Witzel Foto: Michael Meckel

Die FCL-Spieler und ihre Fans waren aus dem Häuschen. Mit der Wende hatte niemand mehr gerechnet. Auf dem Baum war dagegen Gästetrainer Michael Erzen:. „Den ersten Elfer lasse ich noch gelten, obwohl es vielleicht Abseits war und möglicherweise auch keine Berührung vorlag. Aber der zweite Elfer war natürlich keiner. Friedrichs legt sich den Ball zu weit vor, grätscht hinterher. Eigentlich musste das Gelb/Rot für ihn sein. Stattdessen bekommt er einen Elfmeter zugesprochen. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen.“ Florian Friedrichs gab nach dem Schlusspfiff zu: „Den zweiten Elfmeter hätte ich nicht gepfiffen.“

Am Ende standen nach zuletzt drei Niederlagen wieder ein ganz wichtiger, wenn auch sehr glücklicher Sieg, mit dem der FCL auf Platz neun kletterte. FCL-Trainer Jan Hüttemann atmete tief durch: „Selbst das 2:2 wäre aus unserer Sicht unverdient gewesen. Wir waren die deutlich schlechtere Mannschaft. Erst nach dem 1:2 wurde es besser. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt. und die Gunst der Stunde genutzt.“

Elfmeter auch für Hohenlimburg

Die beiden Elmeter-Tore waren nicht die einzigen Treffer von Florian Friedrichs. Bereits in der zweiten Minute erzielte der FCL-Torjäger das 1:0. In der 41. Minute kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Bernsdorf zum verdienten 1:1. „Danach konntet Ihr euch bei Eurem Torwart bedanken, dass wir nicht früher das 2:1 gemacht haben“, sagte Michael Erzen.

In der Tat hielt Kevin Schulte klasse. In der 72. Minute war er aber machtlos, als El Hajui nach einem langen Einwurf völlig frei vor ihm stand und das verdiente 1:2 erzielte. Was folgte, ist bekannt: Die dramatische Schlussphase mit dem Happy End für den FC Lennestadt. Kapitän Kevin Schulte strahlte: „So eine Wende habe ich noch nie erlebt. Am Schluss war es schon wild. . Für so ein Spiele spielen wir Fußball.“