FC Lennestadt droht nach 1:8-Desaster der Abstiegsplatz

Lennestadt. FC Lennestadt nach 1:8-Klatsche gegen Türkspor Dortmund nur noch zwei Punkte vor nächstem Gegner Wanne-Eickel.

Enttäuschung pur im Henselstadion. Nach der 1:8-Heimniederlage vor 150 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten Türkspor Dortmund - der dritten Heimpleite in Folge - ist Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt auf den zwölften Platz abgerutscht.

Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 14, auf dem der kommende Gegner DSC Wanne-Eickel steht, beträgt nur noch zwei Punkte. Leicht auszurechnen, um was es da am kommenden Sonntag in Wanne Eickel geht...

Frühes 1:0 durch Lennemann

Dementsprechend enttäuscht war FCL-Trainer Jan Hüttemann: „Jetzt ist der Vorsprung aufgebraucht. Wir müssen am Sonntag in Wanne-Eickel unbedingt punkten.“

Dabei begann das Spiel wie gemalt für seine Mannschaft. Bereits in der zweiten Minute ging der FC Lennestadt mit 1:0 in Führung. Bernie Lennemann hatte Florian Friedrich geschickt eingesetzt. Der FCL-Torjäger traf den Innenpfosten und den Abpraller verwertete Lennemann im Nachschuss zum 1:0.

Doch allmählich übernahmen die Gäste das Kommando. Und mit einem Doppelschlag drehten sie das Spiel. In der 17. Minute erzielte Pascal Schmidt das 1:0. Nur 180 Sekunden später bugsierte Cardoniz das Leder nach einer Rechtsflanke zum 1;2 in die Maschen.

Ein katastrophaler Rückpass von Linus Witzel brachte die Gastgeber in der 32. Minute endgültig auf die Verliererstraße. Auf Höhe der Mittellinie wollte Witzel den Ball zurückspielen. Stattdessen landete die Kugel im Lauf von Cardoniz, der keine Mühe hatte, das 1:3 zu erzielen. „Von so einem Pass träumt jeder Stürmer“, schüttelte Jan Hüttemann den Kopf.

Damit nicht genug. Mit einem Doppelschlag schraubten die Gäste das Ergebnis noch vor der Pause auf 5:1. Zunächst traf Christoph Hebbeker in der 34. Minute ins eigene Tor. Nur 60 Sekunden später erhöhte Biancardi auf 5:1 für den Tabellenzweiten.

1:6 direkt nach der Pause

Wer gedacht hatte, in der zweiten Hälfte würde es besser werden, sah sich schon in der 46. Minute aller Illusionen beraubt. Denn da machte Biancardi mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend Tore für Dortmund voll.

Danach ließen es die starken Dortmunder in Sachen Toreschießen ruhiger angehen. Erst ein erneuter Doppelschlag von Ülgen (81,) und Cabuk (84.) führte zum 1:8-Endstand.

FCL-Trainer Jan Hüttemann schüttelte nach dem Spiel den Kopf: „Klar hatte Dortmund eine enorme Qualität in der Offensive. Aber dann muss man sich anders aufstellen und verkaufen. Wenn das nicht klappt, gibt es eben so ein Desaster. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf die Dortmunder Spieler.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe