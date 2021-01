FC Langenei/Kickenbach: Benedikt Kürpick kommt im Sommer

Langenei/Kickenbach. Der FC Langenei/Kickenbach verpflichtet für 2021/22 mit Benedikt Kürpick einen Trainer neben Spielertrainer David Richter.

Angedacht ist, dass sich Benedikt Kürpick als gleichberechtigter Trainer auf die Rolle an der Seitenlinie konzentriert und nur im personellen Notfall selbst die Fußballschuhe schnüren wird. Der 30-jährige Altenhundemer ist derzeit Spieler in der Zweitvertretung des FC Lennestadt, die ebenfalls in der Kreisliga A beheimatet ist. Außerdem unterstützt Benedikt Kürpick aktuell als Co-Trainer in der A-Jugend das Trainerteam des Nachbarvereins. Er hatte mit ihr 2016 und 2019 das Kreispokalfinale gegen RW Hünsborn (1:2) beziehungsweise gegen den SC LWL 05 (0:5) erreicht. Ebenfalls im gleichen Jahr 2019 nahm er mit der FCL-Jugend an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil. Das neue Trainer-Duo freut sich auf eine junge, aber mittlerweile eingespielte Mannschaft, die sich im oberen Drittel der Kreisliga A etablieren möchte.

Als weitere Verstärkung kann der FC Langenei/Kickenbach mit Jannik Saul-Tigges einen ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren. Der gebürtige Kickenbacher wechselt vom Ligarivalen FC Kirchhundem in den Käfig. Darüber hinaus hat der gesamte Kader die Zusage für die nächste Spielzeit gegeben, wie Marc Humpert, Leiter Fachbereich Verwaltung beim FC Langenei/Kickenbach, bekannt gab.

Sofort interessiert

Oliver Kürpick wohnt in Altenhundem und ist gebürtig aus Meggen. Hinzu kommt, dass der FC Lennestadt und der FC Langenei/Kickenbach im Jugendfußball zusammenarbeiten. In diesem Rahmen gibt es stets einen regen Austausch, einen Trainer-Stammtisch außerdem. Marc Humpert: "Dadurch war uns einerseits klar, dass Oliver Kürpick ein guter Trainer ist und durch seine Lizenz Geschichten auch gerne weiter kommen möchte. Und wir haben mitbekommen, dass er beabsichtigt, in den Seniorenbereich zu wechseln".

David Richter und Oliver Kürpick sind ein Jahrgang (1990), die beiden kennen sich sehr gut. "Von daher haben wir ihn angesprochen", berichtet Marc Humpert, "er war auch sofort interessiert an der Geschichte". Von seinem 1. Vorsitzenden beim FC Lennestadt, Andreas Eickelmann, habe er sofort Rückendeckung bekommen, erklärte Humpert weiter. Langenei/Kickenbach sei eine gute Adresse für den Start, von daher wolle man ihn seitens des FC Lennestadt auch keine Steine in den Weg legen.

Die Personalplanungen beim FC Langenei/Kickenbach seien jetzt abgeschlossen, teilte Humpert mit. Der gesamte Kader habe zugesagt, daher habe man auch keinen Bedarf mehr gehabt. Und den eigenen Leuten wolle man keine auswärtigen vor die Nase setzen. "Der bestehende Kader ist stark genug für die Kreisliga A" ergänzt Humpert, "an Jannik Saul sind wir schon länger dran gewesen, er ist ja gebürtiger Kickenbacher. Jetzt konnten wir ihn überzeugen".