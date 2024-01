FC Finnentrop: Tritt wieder Retter Rotthoff in Aktion?

Der Aufsteiger Backhaus-Sportpark am Schulzentrum ringt in der Fußball-Kreisliga A um den Ligaerhalt.

Wie Rettungstaten gehen, weiß Alexander Rotthoff. Einst, als er noch Fußballtrainer des FSV Helden war, war es ihm gelungen, den Verein trotz eines Zehn-Punkte-Rückstandes noch an die rettenden Gestade zu zerren.

Jetzt werden seine Qualitäten wiederum gebraucht. Der FC Finnentrop, nun im vierten Jahr die Trainerstation Rotthoffs, ringt in der Kreisliga A um den Ligaerhalt. Ein Zuckerschlecken wird auch das nicht. Doch scheint die Aufgabe im Backhaus-Sportpark ungleich einfacher als die in Helden. Der FCF steht auf dem zweitletzten Platz. Steigen „nur“ zwei Teams ab, ist der Nichtabstiegsrang einen Punkt entfernt, sollte es drei Absteiger geben, auch. Denn die Vorplatzierten SF Möllmicke und SSV Elspe sind punktgleich.

Kreisliga A: Der Start Samstag, 24. Februar

RW Ostentrop - SSV Elspe

Sonntag, 25. Februar

Finn/Bam. II - Elben

Kirchv./Bonzel - Hützemert

Kleusheim - FC Finnentrop

Dahl/Fr‘thal - FC Lennestadt II

Langenei/K. - SC LWL II

SV Heggen - FC Möllmicke

Spielfrei: RW Lennestadt

Mut macht dem FC Finnentrop der dritte Platz bei den Finnentroper Gemeindemeisterschaften am Wochenende. Der war schon geeignet, ein Stück weit Selbstvertrauen zu tanken. Und hätte der FCF in der Vorrunde den dritten Platz belegt, wäre er im Halbfinale nicht an den Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl geraten.

Doch im letzten Spiel dieser Vorrunde, beim 2:2 gegen RW Ostentrop/Schönholthausen, verspielte die Rotthoff-Elf diesen Platz noch. „Da waren wir nicht clever genug“, bedauerte der Trainer. Gegen Finnentrop/Bamenohl im Halbfinale schlug sich seine Truppe beim 1:2 hervorragend, im Neunmeterschießen um Platz drei gewann sie anschließend gegen Serkenrode/Fretter. Heißt, Bronze. Rotthoffs Fazit: „Das ganze Turnier lief gut für uns. Ordentlich gespielt, ordentlich aufgetreten. Das Halbfinale zu erreichen, das muss man auch erstmal schaffen.“

Die haben alle gesagt: Wir haben es zusammen in den Sand gesetzt, und wir wollen das zusammen lösen. Wir bleiben da. Das ist wirklich sehr erfreulich, eine tolle Einstellung. Alexander Rotthoff, Trainer des abstiegsbedrohten FC Finnentrop

Zu den Trainern, die dem Hallenfußball nichts abgewinnen können, gehört Alexander Rotthoff nicht. Spaß hat es ihm gemacht in der Dreifachhalle vor toller Kulisse. „Wenn du eine Mannschaft hast, die Bock darauf hat, macht es auf jeden Fall Spaß. Es gibt Fälle, wo nur sechs, sieben Spieler da sind, die überhaupt spielen wollen. Aber ich habe zwanzig, die wollen.“ Er sei ein Freund vom Hallenkick, aber setzt natürlich ungeachtet dessen die höchste Priorität auf die Unversehrtheit der Spieler. „Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt.“

Ideal wäre es für den Coach, wenn seine Mannschaft die Halbfinal-Qualifikation und Platz drei aus der Halle mit ins Freie nehmen könnte. Sprich, in die Rückrunde der Kreisliga A. Trainiert haben sie in der Halle, mit dem Tauwetter ging auch auf dem Platz am Schulzentrum wieder was. Am 24. Februar wird es dann ernst. Mit Eintracht Kleusheim wartet direkt ein starker Gegner. „Wir haben eine junge Mannschaft, fast nur 20- bis 22-Jährige, und kommen aus der Kreisliga B,“ sagte Rotthoff, und hat Verständnis dafür, dass in der Hinrunde auch Lehrgeld fällig war. „Da hat der Kopf nicht immer mitgespielt in kritischen Situationen. Abstiegskampf kennt keiner von ihnen, wir haben Spiele in den Sand gesetzt gegen Möllmicke, gegen RWL, Elspe oder Kirchveischede/Bonzel, Spiele, die du nicht verlieren darfst“, blickte er zurück.

Er setzt nun auf die Rückspiele. Da gelte es, diese Ergebnisse zu korrigieren. „Die Jungs haben auch Bock, das weiß ich, die haben jetzt auch verstanden, was Abstiegskampf bedeutet. Ich gehe davon aus, dass wir eine andere Rückrunde spielen werden.“ Die Hinrunde habe einen großen Lerneffekt mit sich gebracht, mittlerweile habe sich die Mannschaft gefunden. Dies macht den Coach auch optimistisch, der Gewinn an Erfahrung sei das, was für ein glückliches Ende der Saison spreche.

Der Klassenerhalt sei wichtig, auch für die Entwicklung des Vereins. Kreisliga A und FC Finnentrop, das ist auch schon einige Jahre her. Hinzu kommt, dass viele Spieler direkt aus Finnentrop kommen. „Um die zu halten, wäre der Klassenerhalt natürlich wichtig,“ weiß Alexander Rotthoff und ist in dieser Hinsicht glücklich, verkünden zu können: „Der ganze Kader hat zugesagt!“

Und das, obwohl sehr viele Spieler mit Anfragen konfrontiert worden waren, wie Rotthoff weiß. „Aber die haben alle gesagt: Wir haben es zusammen in den Sand gesetzt, und wir wollen das zusammen lösen. Wir bleiben da. Das ist wirklich sehr erfreulich, eine tolle Einstellung. Das ist mir auch sehr wichtig. Wir sind immer noch Kreisliga, das ist unser Hobby, und da geht es für mich um die Werte neben dem Platz. Was bedeutet Mannschaftssport? Was, das haben die Jungs kapiert. Das sind richtig gute Jungs.“

Und was macht ihm Sorgen? Was könnte die Aussichten noch trüben? „Wenn wir die ersten drei, vier Spiele verlieren, dann kann ich mir vorstellen, dass es bei den Jungs in die Birne geht“, antwortete Rotthoff. Das sei das Einzige, was dann kritisch wäre. „Gegen Kleusheim kannst du verlieren, dann haben wir Dahl/Friedrichsthal, das musst du vielleicht auch nicht gewinnen. Aber dann kommen Spiele gegen Kirchveischede/Bonzel oder Elspe, da musst du halt punkten.“

