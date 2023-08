FC Altenhof will weiße Weste verteidigen

Kreis Olpe. Bezirksliga 5: Tabellendritter empfängt Absteiger Kierspe schon am Freitag. LWL fährt selbstbewusst nach Hünsborn. Wenden hofft auf ersten Sieg.

In der Fußball-Bezirksliga 5 wird erst der dritte Spieltag absolviert. Das Kreisderby zwischen RW Hünsborn und dem SC LWL 05 steht im Blickpunkt des Geschehens. Bereits am Freitagabend spielt der verlustpunktfreie FC Altenhof gegen den Kiersper SC.

FC Altenhof – Kiersper SC (Freitag, 19 Uhr) . Einen perfekten Saisonstart hat Fußball-Bezirksligist FC Altenhof hingelegt. Es lief zwar nicht immer alles rund, aber Trainer Mike Brado verfügt über eine fitte und spielstarke Truppe. Der 1:0-Auftaktsieg im Derby gegen den SV Rothemühle war hart erkämpft, aber auch der Auftritt beim Aufsteiger SV Rahrbachtal war zwar spielerisch überschaubar, dennoch am Ende sprach ein 4:2-Auswärtssieg in beiden Spielen für den FC Altenhof mit viel Willenskraft. Heraus kamen sechs Punkte und ein Torverhältnis von 5:2. Der Landesliga-Absteiger Kiersper SC, am heutigen Freitag Gast am Winterhagen, kam im Duell der Landesliga-Absteiger gegen den TSV Weißtal mit 0:4 deutlich unter die Räder. „Das Ergebnis besagt überhaupt nichts, denn wir sollten uns nicht blenden lassen und auf uns selbst schauen“, betonte Mike Brado.

RW Hünsborn – SC LWL 05 (Sonntag 15 Uhr). Landesliga-Absteiger RW Hünsborn ist zu Beginn der Meisterschaft in der neuen Umgebung gut aus den Startlöchern gekommen. Nun können die Schützlinge des Hünsborner Trainer Alfonso Rubio-Doblas zum zweiten Mal in Folge in der heimischen Weberhaus-Arena am Löffelberg antreten. Ein 2:2 im Derby gegen den VSV Wenden und ein deutlicher 6:2-Sieg gegen den TuS Plettenberg sprechen eine deutliche Sprache: Der Trend geht nach oben.

„Wir haben gegen die Gäste aus dem Märkischen Kreis eine ganz ordentliche zweite Halbzeit gespielt“, blickte Alfonso Rubio-Doblas zurück, ich habe der Mannschaft erst einmal gratuliert. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert kann ich aus dem Vollen schöpfen“. Der Hünsborner Übungsleiter schätzt: „LWL 05 wird uns vor eine schwierige Aufgabe stellen, denn sie haben eine starke Rückrunde gespielt und der Punktgewinn gegen den VSV Wenden kommt auch nicht von ungefähr. Wir sind gewarnt“.

Mit viel Selbstbewusstsein reist der SC LWL 05 ins Wendener Land. „RW Hünsborn ist eine körperlich fitte Mannschaft mit einer hohen Qualität und hat praktisch eine Landesligamannschaft auf dem Platz stehen“, schätzt Bayram Celik der Trainer der Attendorner Vorstädter RW Hünsborn ein. „Ich erwarte von meiner Mannschaft eine deutlich bessere Vorstellung als beim letzten Auswärtsspiel gegen den VfR Rüblinghausen. Fehlen werden weiter Luca Hermann, Louis Stracke kann wegen einer Verletzung aus dem Spiel gegen den VSV Wenden nicht eingesetzt werden und Sebastian Arens befindet sich auf Hochzeitsreise.

VSV Wenden – FC Hilchenbach (Sonntag, 15 Uhr): Der VSV Wenden ist mit zwei Remis in die Liga gestartet und hatte sich deutlich mehr versprochen. Mit zwei Unentschieden ist die Bilanz zu Beginn der Saison recht überschaubar. Mit dem Aufsteiger FC Hilchenbach gibt eine Mannschaft an dem Schönauer Nocken die Visitenkarte ab. „Ein Heimsieg ist Pflicht“, so die Forderung von Kemal Topal, dem sportlichen Leiter an die Mannschaft. Personell ist es schwierig. Luis Stracke wird wegen Nasenbeinbruchs aus dem Spiel beim SC LWL 05 ausfallen. Sinan Kesen, Max Kramer, Michael Beitzel, Andre Schilamow ist fraglich und Neuzugang Yanick Tsannang steht wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Zu allem Unglück verletzte Michel Schöler sich im Training und wird ebenfalls nicht spielen können.

VfR Rüblinghausen – SG Mudersbach/B. (Sonntag 15 Uhr). Der VfR Rüblinghausen ist nach einer starken Vorbereitung gut in die neue Spielzeit gestartet. Die Schützlinge von VfR-Coach Sebastian Wasem haben deutlich an Qualität gewonnen. Sie können auf ihre Heimstärke bauen. Mit der SG Mudersbach/Brachbach gibt eine äußerst unangenehme Truppe ihre Visitenkarte am Birkendrust ab. Durch die Rückkehr von Torjäger Marcel Farnschläder hat die Mannschaft aus dem Kreis Altenkirchen deutlich an Durchschlagskraft gewonnen. Die Gastgeber müssen auf Ole Dirlenbach (verletzt) und den spielenden Co-Trainer Johannes Burghaus (Urlaub) verzichten. „Selbstverständlich hätten wir gerne in Hilchenbach einen „Dreier“ mitgenommen“, sagte der Rüblinghauser Trainer Sebastian Wasen. „ Die fehlende Chancenauswertung hatte den Ausschlag gegeben“.

SuS Niederschelden – SV Rahrbachtal (Sonntag 15 Uhr). Aufsteiger SV Rahrbachtal möchte im Rosengarten die ersten Punkte holen.

